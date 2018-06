Afrique de l'Ouest: Déforestation liée à la cacaoculture - Une approche inclusive adoptée

La Côte d'Ivoire et le Ghana ont adopté une approche inclusive Pour faciliter la mise en œuvre du Cadre d'Action Commune. Cette approche a permis d'initier des discussions multipartites afin de définir les plans d'action, qui doivent être finalisés dans ce mois, a appris Fratmat.info.

« Le 16 mars 2017, douze (12) importantes entreprises du secteur du cacao ont signé la déclaration d'intention à Londres, s'engageant à stopper la déforestation et la dégradation des forêts liées à la chaîne de valeur du cacao dans les deux plus grands pays producteurs de cacao à savoir la Côte d'Ivoire et le Ghana.

Suite à cet engagement, des Cadres d'Action Commune ont été signés par les Gouvernements de ces pays et les principales entreprises du secteur du cacao à la Cop 23 de Bonn en novembre 2017.

Ces cadres donnent un aperçu clair des engagements et des responsabilités pour une amélioration de la gouvernance et la promotion de pratiques agricoles durables dans la chaîne de valeur du cacao », rappelle un communiqué du ministère des Eaux et Forêts dont Fratmat.info a reçu copie.

Selon le document, La Côte d'Ivoire a démarré sa phase d'opérationnalisation par un atelier de lancement organisé les 17 et 18 janvier 2018 qui a permis de clarifier le cadre de gouvernance, d'initier les premières réflexions des groupes de travail ad hoc et de définir les étapes de préparation du plan de mise en œuvre.