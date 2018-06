Congo-Kinshasa: Le Commandant de la Force de la MONUSCO remet la médaille des Nations Unies aux casques bleus népalais

Le Népal, l'un des plus grands pays contributeurs de troupes aux Nations Unies, a déployé un bataillon d'infanterie et une compagnie d'ingénieurs à la MONUSCO. Bien connus pour leur courage et leur bravoure, les casques bleus népalais de la MONUSCO ont, selon le Commandant de la Force de la MONUSCO, fait toujours preuve d'un dévouement et d'un professionnalisme de haut niveau dans les missions de l'ONU.

Le Lieutenant-Général Filho a indiqué que ce genre de cérémonie est organisée pour honorer les soldats de la paix pour leur service dévoué dans un environnement difficile pour restaurer la paix et alléger les souffrances des civils dans les zones de conflit. « La cérémonie d'aujourd'hui reconnaît le rôle que vous avez joué avec zèle et dévouement pour permettre à la MONUSCO de remplir son mandat », a-t-il dit.

