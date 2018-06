Nigeria-Argentine - Malheur au perdant

Si les Super Eagles peuvent se contenter d'un nul ce mardi, les Argentins eux doivent absolument s'imposer pour ne pas prendre la porte.

Une place. Il reste une seule place pour les 1/8es de finale dans le groupe D, après la qualification de la Croatie, victorieuse du Nigeria et de l'Argentine. Une place que le vainqueur du choc Argentine-Nigeria, ce mardi soir, pourrait obtenir.

Le conditionnel est de rigueur ici car il faudra dans le même temps suivre l'Islande (un point), qui peut jouer les trouble-fête en cas de victoire face aux Croates. Dans cette bataille à trois, le Nigeria dispose d'une petite avance. Avec leurs trois points après leur succès face à l'Islande 2-0, les Super Eagles peuvent se contenter d'un match nul, et espérer que la Croatie ne perde pas sur un lourd score dans l'autre rencontre.

Mais pour rester maîtres de leur destin, les hommes de Gernot Rohr doivent absolument s'imposer face à l'Albiceleste. « Nous devons attaquer. Nous ne pouvons pas jouer le match nul même si cela pourrait nous qualifier.

Ce serait trop risqué », a reconnu le sélectionneur du Nigeria en conférence de presse. Il pourra compter sur Ahmed Musa, homme providentiel face à l'Islande. Et comme on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, on devrait avoir droit au même Onze entrant que lors du précédent match.

Du côté de leurs adversaires du jour, on assistera forcément à quelques changements. La presse sud-américaine affirme que Lionel Messi et Javier Mascherano composeront le Onze entrant. Le sélectionneur, Jorge Sampaoli, est lynché de partout, les médias annonçant même une cassure avec les joueurs. Ce que ces derniers démentent.

Le président de la Fédération argentine de football s'est même invité à la dernière conférence de presse de l'équipe pour réitérer son soutien au technicien chilien. Qu'importe, l'ambiance dans l'Albiceleste est loin des plus sereines.

Et tout le monde sait qu'une défaite ou un nul face au Nigeria sera synonyme d'élimination pour le vice-champion du monde. On ne vous raconte pas la tragédie. Si le talent ne manque pas dans cette équipe argentine, c'est bien l'état d'esprit et certains choix du sélectionneur qui sont remis en cause.après l'humiliation contre la Croatie (3-0) et le match nul face à l'Islande (1-1).

L'Argentine n'a donc plus vraiment le choix si elle veut faire aussi bien qu'en 2014. Les coéquipiers de Messi peuvent se rassurer avec les statistiques puisqu'en cinq confrontations à la coupe du monde, le Nigeria a toujours perdu face à eux.

Même si leur dernière confrontation, un amical en novembre 2017, a tourné à l'avantage des Super Eagles 4-2.