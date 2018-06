Togo: Accélérer le déploiement de l'énergie solaire

Les cours sont perturbés depuis ce lundi dans les universités de Lomé et Kara ainsi qu'à… Plus »

A ce jour, l'accord-cadre définissant ses statuts a été signé par 58 pays et ratifié par 26 d'entre eux. Il s'agit d'une des coalitions les plus prometteuses pour lutter contre le changement climatique.

L'ASI a été lancée par la France et l'Inde lors de la conférence de Paris pour le climat en décembre 2015 avec pour objectif de dépasser les obstacles et accélérer le déploiement de l'énergie solaire.

