Angola: Le gouvernorat de Huambo compte sur les églises pour la formation des cadres

Kussumua a dit qu'il était également fondamental que les communautés religieuses soient plus actives dans l'évangélisation, dans l'éducation morale, civique et chrétienne de la société angolaise, notamment de la jeunesse.

"Nous comptons sur les Eglises pour la formation de l'homme nouveau, qui ait la foi et l'espérance en l'avenir et contribue, positivement, à la construction de la province avec conviction et détermination, dans le cadre de ses responsabilités, en tant que citoyen", a-t-il ajouté.

Les défis à relever pour le développement exigent du pays des cadres qualifiés, et les églises devraient renforcer les actions dans les domaines de l'éducation et de formation, comme elles le faisaient par le passé, a dit le gouverneur.

