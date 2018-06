Burkina Faso: Industrie pharmaceutique - Bientôt une unité de production à Ouagadougou

Le 19e Forum pharmaceutique international (FPI) a pris fin, le samedi 23 juin 2018, à Ouagadougou. A l'issue de la rencontre présidée par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, les pharmaciens se sont engagés à accompagner les pouvoirs publics pour la création d'industries pharmaceutiques locales.

En refermant les portes de la 19e édition du Forum pharmaceutique international (FPI) de Ouagadougou, les pharmaciens se sont donné rendez-vous en 2019 au Maroc. Ce samedi 23 juin 2018, le ministre de la Santé du Burkina a remis le flambeau de l'organisation de la 20e édition à la représentante de son homologue marocain.

Rabat, capitale du royaume chérifien, a un défi énorme à relever, car l'étape de Ouagadougou a été «une grande réussite», selon les organisateurs et les participants.

«Nous sommes très satisfaits de l'organisation de ce forum, il y a eu un engouement tout particulier», s'est réjoui le président de l'Ordre des pharmaciens du Burkina, par ailleurs président du comité national d'organisation du 19e FPI, Dr Alfred Sandwidi.

Le présent FPI a servi de carde d'échanges et de partages de connaissances et d'expériences sur la thématique du «développement de l'industrie pharmaceutique et l'accès universel aux médicaments de qualité en Afrique». «Un thème bien traité et bien apprécié des participants», a-t-il dit.

Le forum de 2018 a enregistré la participation de plus de 1 200 professionnels, venus de 25 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Il a aussi été une occasion des rencontres B2B qui ont permis de connecter 25 entreprises et 68 participants, à travers 400 rendez-vous autour des sujets portant sur l'investissement et la réglementation pharmaceutique, une centaine de stands d'exposition.

«Nous allons capitaliser les expériences de développement de l'industrie pharmaceutique de nos pays respectifs, nous approprier les stratégies innovantes de mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, renforcer la lutte contre la menace de l'anti-bio-résistance et dynamiser la lutte contre le fléau de faux médicaments», a soutenu Dr Alferd Sandwidi. Autant d'engagements dont la tenue exige des acteurs, des sacrifices.

La 19e édition du FIP a «accouché» de plusieurs recommandations. Il s'agit, entre autres, de promouvoir la coopération Sud-Sud pour le développement de l'industrie pharmaceutique africaine, en renforçant les échanges entre les centrales d'achat de médicaments en Afrique.

Il faudra également s'assurer d'une plus grande implication des organisations professionnelles nationales dans la lutte contre le marché illicite et la contrefaçon des médicaments. Pour ce faire, il sera mis en place un cadre réglementaire harmonisé avec des pôles d'excellence en industrie et renforcer les normes pharmaceutiques nationales et sous-régionales en vue d'une meilleure surveillance du marché.

La police sanitaire

Au terme du 19e FPI, les pharmaciens ont affirmé, à l'unanimité, que pour promouvoir l'industrie pharmaceutique, il faut de la volonté politique, mais aussi un accompagnement des professionnels du secteur. «Notre devoir en tant que pharmacien est de toujours garantir la qualité des médicaments, son efficacité et rassurer par rapport à sa traçabilité. A cet effet, nous allons pleinement jouer notre rôle.

En conjuguant nos efforts, nous allons parvenir à des médicaments de qualité, accessibles et disponibles pour nos populations », a indiqué le président de l'Ordre des pharmaciens du Burkina.

Le ministre de la Santé, Pr Nicolas Méda, s'est voulu rassurant sur le cas du pays des Hommes intègres. Pour lui, le gouvernement s'est déjà engagé à mettre en place une unité de production locale de médicaments. Car, il a été inscrit dans le programme présidentiel, le développement des pôles de croissance.

A la périphérique sud de la capitale burkinabè, sera installé un pôle de croissance de l'industrie pharmaceutique, appelé pharma-pôle. « La volonté politique est déjà affichée, nous sommes en train de développer toutes les stratégies de sa mise en place », a informé Pr Méda.

La disponibilité des médicaments est essentielle, a dit M. le ministre, pour les populations. Pour lutter contre les faux médicaments, le pays se dotera bientôt d'une Agence nationale de régulation pharmaceutique, une sorte de police sanitaire, a-t-il confié.

«Ouagadougou est une étape incontournable dans notre quête de solutions aux nombreux défis de santé publique liés à la disponibilité des médicaments, à leur accessibilité et à leur sécurité pour le patient», a-t-il soutenu le président de la cérémonie, Paul Kaba Thiéba à l'ouverture du forum. L'Afrique demeure en marge du secteur «florissant» du marché pharmaceutique mondial, a déploré.

Notant que la santé constitue un volet important (l'axe 2) du PNDES, le Premier ministre a rappelé la politique « audacieuse» de gratuité de soins mise en œuvre par son gouvernement. M. Thiéba a dit sa disponibilité à accueillir favorablement les conclusions de ces assises.