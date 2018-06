Mali: Télévision numérique terrestre - La réalisation estimée à 40 milliards de F CFA

Cette indication chiffrée a été donnée par le ministre de l'Économie Numérique et de la Communication. Arouna Modibo Touré a souligné l'importance du projet lors du traditionnel briefing hebdomadaire du porte-parole du gouvernement avec la presse, tenu le 20 juin dernier au Centre d'Information Gouvernementale du Mali (CIGMA).

Il faut noter que le projet de Télévision numérique terrestre au Mali (TNT) a été examiné lors du Conseil des ministres du mercredi 20 juin 2018. L'on indique que le projet s'inscrit dans le cadre de la réalisation de la migration de la transition de la radiodiffusion analogique vers le numérique.

Ainsi, sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la réalisation du projet de Télévision numérique terrestre au Mali. Sa réalisation est estimée à 40 milliards de F CFA.

En effet, ce marché est conclu entre le Gouvernement du Mali et le groupement THOMSON/CAMUSAT pour un délai d'exécution de 14 mois. Il porte sur la fourniture, l'installation et la mise en service d'un réseau de Télévision numérique terrestre sur toute l'étendue du territoire national.

Aussi, l'exécution de ce projet permettra de créer de grandes opportunités dans la fourniture d'application TIC et de services multimédia avec une haute qualité des images, une réception sans interférence, un choix plus large de programmes télévisuels et des nouveaux services.

S'exprimant à ce sujet, le ministre de l'Économie Numérique et de la Communication a fait un rappel. « L'adoption de ce projet de loi relatif à l'installation de la TNT au Mali est l'aboutissement d'un accord signé entre le Mali et l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) depuis 2006 pour le passage de l'analogique au numérique », a indiqué Arouna Modibo Touré.

Avant d'ajouter que le Mali était déjà dans la réforme avec la Société malienne de Transmission et de Diffusion (SMTD) et la mise en place du comité national doté d'une feuille de route et d'une stratégie adoptées le 30 octobre 2014.

Selon le ministre Touré, cette transition offre des perspectives à notre pays en termes d'économie et de défense. Il s'agit de la diminution des charges de production et de diffusion aussi bien que la possibilité de prendre en charge les services locaux.

