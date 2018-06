Sénégal: Après les regrets, la remobilisation

A leur réveil hier matin, les Lions ont dû se convaincre, si besoin était, qu'ils sont vraiment passés à côté d'une victoire qui aurait pu leur ouvrir les portes des 8e de finale avant même le terme des matches de poule. Malheureusement, Sadio Mané et ses camarades ont raté le coche et devront attendre l'issue de leur match de jeudi contre la Colombie pour être édifiés.

Parce que cette équipe colombienne qui avait été battue (1-2) en ouverture des matches de ce groupe H par le Japon s'est bien reprise dimanche en laminant la Pologne (3 - 0).

Le Japon, pour sa part, est bien revenu dans le match contre le Sénégal grâce à un Keisuke Honda toujours buteur devant les équipes africaines lors des tournois mondiaux (contre le Cameroun en 2010 et face à la Côte d'Ivoire en 2014) et qui disputait son dernier mondial à 32 ans.

Ce qui va rendre la tâche plus ardue aux Lions, alors qu'une victoire sur le Japon leur aurait permis de jouer tranquillement contre Radamel Falcao et ses coéquipiers. Mais voilà, dans ce match contre le Japon, les poulains de coach Aliou Cissé ont marqué deux fois avant de se faire rejoindre à deux reprises par l'adversaire.

Ce qui promet de chaudes empoignades lors de la dernière journée, jeudi prochain à Samara (Sénégal-Colombie) et à Volgograd (Japon-Pologne). Pour le moment, seule la Pologne est éliminée, alors que sur les trois autres équipes, deux peuvent toujours espérer faire partie du second tour.

En tout cas, le Sénégal s'en voudra d'avoir vendangé une belle victoire synonyme de qualification pour le second tour. C'est vrai que Sénégalais et Japonais tiennent le bon bout pour le moment au vu de leurs positions respectives dans ce groupe, mais ils devront cravacher davantage après-demain pour se débarrasser de leurs adversaires.

Si le Japon aura à faire à une équipe polonaise déjà éliminée, la situation du Sénégal semble un peu plus compliquée avec cette large victoire de la Colombie sur la Pologne qui relance James Rodriguez et ses compagnons dans la course. En clair, les Lions du Sénégal ne doivent pas se louper s'ils veulent continuer leur chemin dans cette compétition.

Sadio Mané qui a été élu homme du match, par la Fifa, devra donc redoubler d'efforts pour conduire son équipe vers le second tour. Le capitaine sénégalais, en effet, a touché 47 ballons et avait ouvert le score contre le Japon, dès la 11e minute avant de réussir 74% de passes et gagné 36% de ses duels. Maintenant, les Lions devront faire table rase de ce match contre le Japon, oublier ce qui s'est passé dimanche, pour mieux aborder le très important match de jeudi.

S'ils veulent continuer à écrire leur propre histoire, comme ils n'ont de cesse de le clamer, ils devront montrer un visage plus convaincant face aux terribles colombiens qui ont repris du poil de la bête après leur belle victoire contre la Pologne.

L'heure est à la remobilisation et Aliou Cissé doit leur passer le bon message pour se débarrasser des Cafeteros (surnom de l'équipe de Colombie qui veut dire les producteurs de Café). En tout cas, ça va chauffer jeudi à Samara car un des deux devra quitter la compétition avant terme.