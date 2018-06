Angola: Travelgest investit 40 millions de kwanzas en Tourisme

Le directeur de l'entreprise de systèmes, technologies et industrie (SISTEC), Nuno Vidal, a défendu mardi… Plus »

C'est ce qu'indique un communiqué de presse de Travelgest parvenu lundi à l'Angop, précisant que l'Agence, qui assure également un service de loisir et de compagnon individuellement ou en groupe, prêtait une attention spéciale à la province de Huila, à cause de sa potentialité touristique.

Offrir un service de qualité et de confort aux touristes et aux hommes d'affaires qui visitent la région, avec disponibilité d'une gamme de voitures, tel est l'objectif de cet investissement, qui a crée cinq postes d'emplois nouveaux, en partenariat avec Hertez, entreprise multinationale américaine basée en Angola.

Luanda — 40 millions de Kwanzas ont été investis par "Travelgest-LDA", Agence de Voyage et de Tourisme, par l?ouverture, début juin 2018, d'une Agence de voyage et d'un service Rent a Car, à Lubango, chef-lieu de la province de Huila (sud).

