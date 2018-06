Afrique Australe: Le président du FP-SADC réitère le désir de transformer l'organisation en parlement

Le directeur de l'entreprise de systèmes, technologies et industrie (SISTEC), Nuno Vidal, a défendu mardi… Plus »

Il accorde une attention particulière à la promotion des droits de l'homme et de la démocratie dans la région, ainsi qu'à la discussion de questions présentant un intérêt pour les pays et les peuples de la communauté. Son Assemblée plénière regroupe 84 députés.

Le Forum parlementaire de la SADC a été créé en 1997 en tant qu'institution autonome de la SADC et comprend 14 parlements de la région. Il a été créé à l'occasion du 17ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté tenu à Blantyre au Malawi.

Fernando da Piedade a précisé que c'était dans ce contexte que le Forum parlementaire de la SADC, reconnaissant l'importance et les avantages que le processus d'intégration économique de la région peut apporter, se propose d'aborder dans cette Assemblée plénière, le thème de l'industrialisation de la SADC et son rôle crucial dans le processus de l'intégration économique.

«Nous sommes satisfaits que soit franchie cette étape, dans la mesure où cet acte, en plus de signaler que les problèmes du continent restent à l'ordre du jour de nos Etats, symbolise aussi la volonté de poursuivre le processus de réalisation effective des aspirations de développement, paix et prospérité de nos peuples", a-t-il ajouté.

Il a noté que l'événement de Luanda a lieu à un moment unique pour l'Afrique, parce que nous assistons au niveau continental, la ferme volonté des Chefs d'État et de Gouvernement de marquer des pas géants vers la réalisation du rêve panafricaniste d'unir l'Afrique d'unir toutes les synergies autour d'une même cause, contre l'un des ses plus grands ennemis : la pauvreté et d'autres facteurs qui empêchent le continent de se développer et de s'affirmer dans le contexte des nations.

Il a fait savoir qu'en qualité de digne représentant de l'Assemblée nationale dans ce forum, le Président João Lourenço croit en fait que l'un des moyens les plus efficaces pour construire la communauté de la SADC, forte et prospère, passe par la création d'une institution représentative de tous les peuples cette communauté régionale.

Pour parvenir à cet objectif, qui dure il y a plus de 21 ans, Fernando da Piedade Dias dos Santos a demandé l'intervention du Président de la République, João Lourenço, dans le sens d'exercer son influence sur les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la SADC, pour qu'au sommet d'août prochain en Namibie, l'organisation se transforme finalement en un parlement régional.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.