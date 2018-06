Congo-Kinshasa: 54e Coupe du Congo de football - Renaissance du Congo et Bukavu Dawa se neutralisent

Sur le site de Mbuji-Mayi, Kungu Pemba affrontera, le 28 juin, la Jeunesse sportive de Kinshasa et l'AS Nyuki s'opposera au club local d'AS Bantous. Les deux premiers des deux groupes accéderont en demi-finales prévues à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Le vainqueur de la 54e édition de la Coupe du Congo succédera à Maniema union et prendra part à la Coupe de la Confédération.

Le onze de départ s'est composé du gardien de but Bwete, et de Derrick, Lob, Kumbao, Ndaaka, Abedi, Messo, Kassim, Kambo, Akim et Ali. Les Olympiens du Sud Kivu ont ouvert la marque au milieu de la première période par Kassim, avant l'égalisation d'Ikoyo Iyembe en seconde période pour l'équipe tuteurée par le pasteur et évêque Pascal Mukuna de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa.

Le coach Dauda Lupembe du club orange de la capitale, pour cette rencontre, placé le portier Héritier Koto Koto dans les perches, et dans le champ, Inonga Baka, Bahide Tshombe, Boka Issaka, Kambo Alife, Ikoyo Iyembe, Rashidi Musinga Kuamambu, Okito, Kazadi, Alfred Mfongang, Coulibaly Fousseyni et Vincent Tchalla.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.