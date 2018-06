Congo-Kinshasa: Linafoot/Play-Off - DCMP se reprend face à JS Groupe Bazano

La cinquième place échoit désormais à l'AS Maniema union (trente points), bourreau de Dragons/Bilima par deux buts à un, grâce aux réalisations de Richard Bazombwa et Mpiana contre un but de Monzele Otey. Lupopo rétrograde à la sixième position avec vingt-neuf points.

Rappelons-le, le Tout puissant Mazembe s'est approprié le fauteuil du leader après sa précieuse victoire sur Sa Majesté Sanga Balende par deux buts à un. Les Corbeaux du Grand Katanga comptent désormais quarante-quatre points, devant l'AS V.Club, large vainqueur de Dauphin noir par huit buts à zéro (quarante et un points). Sanga Balende se retrouve donc à la troisième place avec quarante points, à plus de cinq longueurs du DCMP qui cependant a des matchs à rattraper.

Le DCMP est obligé de remporter ses prochaines rencontres pour espérer retrouver la troisième place synonyme de qualification en Coupe de la Confédération. Et parmi ses adversaires à venir, il y a le Tout puissant Mazembe dans un match prévu à Lubumbashi, Sa Majesté Sanga Balende et le FC Saint-Eloi Lupopo à Kinshasa. La dernière ligne droite de la saison s'annonce donc décisive pour l'équipe tuteurée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku.

