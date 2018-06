Congo-Kinshasa: Parlement - JPDH salue l'examen annoncé de la loi sur les défenseurs des droits de l'homme

JPDH constate, cependant, que cette procédure est lancée au moment où les activistes des droits de l'homme sont l'objet de plusieurs traitements cruels et dégradants allant des arrestations arbitraires au meurtre, attribués souvent aux fonctionnaires de l'État. « Kabungulu, Chebeya, Rossy Mukendi, Luc Nkulula, etc., sont tués alors qu'ils ont toujours plaidé pour une protection légale des défenseurs des droits de l'homme », a rappelé cette association, qui a regretté que « les politiques aient attendu longtemps pour inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour après avoir traumatisé les activistes qui, pourtant, contribuent à l'essor d'une société démocratique, un État de droit, respectueux des droits humains ».

