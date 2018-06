Tunisie: Le spectre de la pénurie s'éloigne

Déjà, à Siliana, le plus grand projet à retenir concerne l'adduction de l'eau potable en faveur de la population de la délégation de Kesra, en particulier dans la localité assoiffée de Bouebdellalu où près de 3.000 familles devraient bénéficier sans encombre, cet été, de l'eau potable mettant fin, selon le délégué de la région, à un cauchemar qui a hanté la population au cours des deux étés 2016 et 2017.

Projet d'interconnexion des barrages

Les forages réalisés dans le gouvernorat de Siliana vont aussi contribuer activement à approvisionner les régions de Siliana Sud, Laâroussa et Bouarada en eau et donc assurer un été tranquille à tout le monde si le débit de certains puits serait en baisse. Il va falloir cependant attendre longtemps pour voir la question de l'eau potable définitivement réglée avec la mise en place du grand projet hydraulique d'alimentation de ce gouvernorat à partir des barrages du Nord, dans le cadre du projet national d'interconnexion des différents barrages et des axes hydrauliques à cette fin pour acheminer l'eau dans les régions où cette denrée manque cruellement. C'est le cas aussi dans les deux gouvernorats du Kef et de Jendouba où ce projet national est très attendu pour mettre fin aux difficultés de distribution de l'eau en faveur de plusieurs localités comme à Jendouba où le projet est déjà à un stade avancé avec l'acheminement des conduites jusqu'aux environs de la délégation de Jendouba Nord avant d'être rallongé à la délégation de Oued Mliz pour enfin aboutir, selon les projections nationales, dans les deux délégations de Touireuf et de Sakiet Sidi Youssef au Kef dans les prochaines années.

Eviter la pénurie d'eau

Pour cette année, plusieurs actions ont été diligentées au Kef pour éviter la pénurie d'eau. D'abord l'adduction de l'eau en faveur des deux délégations de Jerissa et de Tajerouine à partir de la plaine de SRA Ouertene, moyennant des investissements de 10 millions de dinars environ qui ont déjà permis de réaliser ce projet arrivé à terme ces derniers jours et entré dans la phase d'essai et de nettoyage du réseau avant son entrée en exploitation effective prévue sous peu, selon le commissaire régional au développement agricole du Kef qui a aussi donné un vaste éclairage sur les opérations menées dans les délégation de Kalaât Senan, Sakiet Sidi Youssef et Dahmani pour assurer l'alimentation de la population de ces délégations et aussi de celle de la ville du Kef en eau.

Une dizaine de forages en tout ont été réalisés et la plupart ont été connectés au réseau de la Sonede ou éventuellement du génie rural, géré par les groupements hydrauliques et donc entrés en service. Déjà l'on ne relève aucune pénurie d'eau essentiellement à Sakiet où le nouveau forage entré en exploitant a conforté le débit dans les réservoirs et mis fin à la pénurie d'eau qui a affecté cette délégation depuis deux années.

Seul bémol, c'est le manque d'eau à Touireuf et ses environs car le puits réalisé ces derniers mois s'est avéré négatif et il va falloir réaliser un second forage, mais, en attendant, le secrétaire d'Etat, chargé des Ressources hydrauliques, a annoncé lors de la visite qu'il a effectué au Kef il y a quelques semaines qu'un camion-citerne sera affecté à la distribution de l'eau en faveur des habitants de cette région en attendant l'achèvement du nouveau forage que l'on espère positif.

Côté stock hydrique dans les barrages on est légèrement mieux nanti par rapport à la même période de l'année écoulée avec près de 980 millions de mètres cubes, contre près de 900 millions l'année écoulée, ce qui pourrait nourrir l'espoir de voir le pays suffisamment alimenté en eau mais la rationalisation de la consommation reste toujours un credo toujours en vigueur. A bon entendeur salut.