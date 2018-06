Tunisie: Le projet se concrétise

La célèbre œuvre de Verdi, qui raconte l'histoire d'amour en temps de guerre entre Aida, princesse éthiopienne devenue esclave, et Radamés, général égyptien du pays des Pharaons, a été créée le 24 décembre 1871 à l'Opéra Khédival du Caire, premier opéra d'Afrique construit sous le règne du Khedive Ismail, grand passionné d'art lyrique. Commandé par le Khedive Ismail à l'occasion de l'inauguration, le 1er novembre 1869, du Canal de Suez, ce chef-d'œuvre a depuis, été présenté dans des versions revisitées sur les plus grands opéras au monde.

L'opéra Aida dans cette nouvelle version mise en scène par Andrea Certa, fait intervenir l'Orchestre symphonique tunisien, l'orchestre de l'Opéra de Tunis et l'Orchestra Sinfonica e Coro del Luglio musicale Trapanese. 150 artistes, entre instrumentistes, chanteurs solistes de renommée, choristes, danseurs et figurants se produiront dans des décors, une scénographie et des costumes réalisés en Tunisie (à Bizerte plus précisément).

M. Lorenzo Fanara a, de son côté, souligné l'envergure de ce projet et d'affirmer : «La réalisation d'une semaine d'opéra en Tunisie implique deux buts importants qui sont la promotion de l'opéra, une partie fondamentale de notre identité culturelle et également la promotion du tourisme en Tunisie».

