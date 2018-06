Togo: Kokoroko rassure et invite les étudiants à "ne céder à aucune pression"

Les cours sont perturbés depuis ce lundi dans les universités de Lomé et Kara ainsi qu'à… Plus »

On attend de voir si cet appel sera entendu par le monde estudiantin qui n'a toujours pas encore désarmé quand aux revendications de mieux-être et d'un meilleur cadre d'étude.

"Vous avez appris que malgré les solutions proposées, le collectifs des enseignants chercheurs a décidé de déclencher une grève sur le campus de Lomé", ainsi il introduisait son message aux étudiants qu'il invite "face à cette situation, à garder votre sérénité et vous rassure que tout est mis en oeuvre pour que tous les cours reprennent leplus tôt possible".

