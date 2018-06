Togo: Grève des enseignants de plusieurs universités

Ce n'est pas tout, les enseignants chercheurs demandent aussi de soumettre au gouvernement pour discussion, la construction des infrastructures telles que des bureaux et des salles de professeurs, un meilleur suivi des dossiers de carrière des enseignants-chercheurs et une dotation conséquente pour la recherche scientifique.

« De plus, la question de la pension des partants à la retraite est une question fondamentale. Et il faut trouver une réponse rapide, étant entendu que les pensions ne sont pas à la hauteur des dernières augmentations obtenues.

Les cours sont perturbés depuis ce lundi dans les universités de Lomé et Kara ainsi qu'à l'Ecole normale supérieure d'Atakpamé ou les enseignants sont en grève pour une durée illimitée. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de meilleures conditions de travail.

