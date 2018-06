Maroc: Première victoire du Onze national aux Jeux méditerranéens de Tarragone

La sélection nationale de football, qui prend part à la 18è édition des Jeux méditerranéens Tarragone-2018, s'est imposée par 2 buts à 1 face à son homologue libyenne, dimanche à Reus.

Dès la 6ème minute, les Lionceaux de l'Atlas sont passés devant au score grâce à un joli but d'Aymen Mourid. Contre le courant du jeu, la Libye a pu revenir dans le match en égalisant à la 52ème minute par Idriss Jamal-Eddine.

Grâce à leur implication dans le jeu, les Nationaux ont été récompensés à la 65ème minute, en inscrivant le but victorieux par Soulaimane Darwich.

Pour rappel, le Maroc avait entamé sa participation à ces Jeux par un nul (2-2) face à l'Italie.

Par ailleurs, l'escrimeur marocain Houssam Elkord a décroché la médaille de bronze, dimanche lors de ces 18è Jeux méditerranéens.

Elkord s'est incliné en demi-finale face au Français Romain Cannone en deux sets. Il s'agit de la troisième médaille marocaine après l'or et l'argent respectivement des karatékas Ameknassi et Sayah. Cette distinction permet également à Elkord d'inscrire son nom comme étant le premier Marocain à remporter une médaille dans cette discipline.

Un total de 113 sportifs marocains dans 20 disciplines prennent part à cette édition. Comme à l'accoutumée, l'athlétisme s'accapare la part du lion avec 23 participants, suivi du football (18), du judo (10), du taekwondo (8), du karaté (7) et de la boxe (7), de la lutte, du golf et des sports équestres (5), du beach-volley (4), de la natation, du cyclisme et des sports boules (3), de l'haltérophilie, du triathlon, du tennis, du tir et de la pétanque (2) et de l'escrime et la gymnastique (1).

Pendant 10 jours, cette magnifique ville touristique accueillera 4.000 sportifs de 26 nationalités, 1.000 juges et représentants des Fédérations internationales et du Comité international des Jeux, 1.000 journalistes du monde entier, 3.500 bénévoles chargés de répondre aux besoins organisationnels et plus de 150.000 spectateurs.