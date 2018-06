Sahara Occidental: Le Polisario tire à balles réelles sur des manifestants à Rabbouni

Malgré l'insistance du Polisario, Moussa Faki a contraint Brahim Ghali et les siens à le recevoir au camp Rabbouni et non pas à Bir Lahlou comme ils l'avaient tant souhaité.

Malgré les tirs à balles réelles et les arrestations perpétrées par les miliciens du Polisario qui ont procédé à l'arrestation de plusieurs jeunes gens appartenant à l'ensemble tribal Tekna dont une mineure, les manifestations se poursuivent devant le siège du Polisario à Rabbouni, dénonçant l'impunité des bourreaux et exprimant leur solidarité avec la famille de Brahim Ould Salek.

Officiellement, la direction du Front a avancé la thèse du «suicide» comme cause à l'instar de ce qu'elle avait affirmé en janvier dernier concernant un autre Sahraoui, Ahmed Mohamed Radi. Une version qui n'a pas convaincu aucune des familles des deux victimes qui se sentent vulnérables du fait qu'elles appartiennent chacune à une tribu minoritaire dans les camps et qui réclament une autopsie, arguant du fait que leurs fils auraient succombé à la torture.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.