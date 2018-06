Maroc: Jamiroquai donne un spectacle impressionnant de rythmes funk et pop

Le Britannique Jay Kay, alias Jamiroquai, a été au rendez-vous comme à l'accoutumée offrant au public de Mawazine, dimanche soir à l'espace OLM Souissi, un spectacle impressionnant où le rythme funk a fusionné à la perfection avec la pop et le jazz.

"Salam Morocco, hello people", ainsi s'est adressé Jamiroquai à ses fans à peine monté sur scène, avant de passer directement aux choses sérieuses avec une prestation électrisante, entouré des 5 membres de sa bande de musiciens et une chorale au féminin. Durant près de deux heures, la bande dirigée par la star britannique a plongé le public dans une transe incroyable. Sillonnant la scène de long en large dans une hyperactivité hors du commun, l'artiste ne s'arrêtait que pour boire une gorgée d'eau, répétant sans se lasser "je suis ravi d'être ici, merci de votre présence". Il a ainsi enchanté ses férus avec un florilège de tubes à grand succès tel "Cosmic Girl" chaleureusement sollicitée par l'assistance, mais aussi "Now we are alone", "You give me something" et "When you gonna learn", entre autres.

Une première rencontre avec ses fans marocains certes, mais qui à coup sûr ne sera pas la dernière. Avec plus de 35 millions d'albums vendus, le groupe britannique a imposé son style empreint de sonorités funk, groove, pop et électro. C'est désormais une référence des dancefloors avec ses lignes de basse funk, ses riffs de guitare et ses violons virevoltants.