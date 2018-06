Cote d'Ivoire: CIE - Yamoussoukro inaugure la troisième étape de la campagne "Entre Vous et Nous"

Pour la 3ème étape de la campagne de proximité « Entre Vous et Nous», la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) a sillonné le 16 juin dernier, la ville de Yamoussoukro.

C'est la place rotary dans la capitale politique et administrative ivoirienne qui a servi de cadre pour le lancement de cette campagne.

« Le peuple ivoirien est particulièrement sensible à la qualité de l'énergie distribuée ainsi que les services qui y sont associés. Les clients de la CIE de plus en plus exigeants, s'expriment avec véhémence pour avoir des produits et services répondant à leurs besoins et attentes », a fait remarquer Marguerite Attoubey Yapi la directrice chargée de la formation et de l'assistance à la relation. Cette campagne, dit-elle, illustre la collaboration étroite entre la compagnie et sa clientèle.

A l'en croire, cette initiative de sa structure permet de recueillir les préoccupations des clients, notamment « d'affirmer à la clientèle de Yamoussoukro notre détermination à leur apporter un meilleur service », soutient Marguerite Attoubey Yapi , entre vous et nous pour indiquer la première place que le client occupe dans notre démarche et sa satisfaction qui est notre leitmotiv », a souligné Désirée Yao.

Le sous-préfet de Yamoussoukro Kessa Godo Benjamin représentant le préfet de région a loué l'action de la Cie. Et a appelé la population de Yamoussoukro à profiter pleinement de cette quinzaine commerciale pour exposer leurs préoccupations.