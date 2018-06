Ile Maurice: Trafic de serins - Du Big business

Yoland Kaisse, un agriculteur de Saint-Denis, a été reconnu coupable et condamné à deux mois de prison avec sursis, en outre de s'affranchir de 3 500 euros d'amende. Ses complices mauriciens, dont Bose Ruseean, le passeur, a écopé de 1 500 euros d'amende avec sursis, et Mahesh Savoo, l'organisateur du trafic, qui a reconnu avoir effectué quatre voyages pour emmener des oiseaux, a, lui, été condamné à payer une amende de 1 500 euros.

La dernière saisie remonte au 10 juin. 250 serins «souflé» en partance pour La Réunion ont été saisis, dans des sacs, à l'aéroport de Plaisance. Un habitant de Pointe-aux-Sables qui devait recevoir 2 000 euros à son arrivée a été arrêté. En avril 2017, deux voyageurs détenteurs d'un passeport français ont été arrêtés à l'aéroport de Plaisance avec 350 oiseaux dans des tuyaux en PVC dans leurs valises. La plus grosse saisie en date s'est faite à l'aéroport de Gillot, à Saint-Denis, le 19 novembre 2016. Un passeur mauricien avait dissimulé 407 serins du Mozambique dans onze tuyaux en PVC, spécialement conditionnés et rangés dans un sac à roulettes

S'il admet qu'il est de plus en plus «compliqué» de faire «passer» des serins à la douane à l'aéroport en raison des «dénonciations» grandissantes, Jacky fait ressortir que certains les font venir en bateau. D'animaux volants, ces oiseaux deviennent flottants...

D'une part, parce que la demande pour ces volatiles sur le marché réunionnais est bel et bien une réalité. La preuve : il suffit simplement de taper «Serins Maurice à vendre» sur Internet pour constater que les annonces aussi bien que les intéressés affluent. Et qui dit demande sur un marché non autorisé, dit aussi gros sous. Le coût d'un serin «souflé» tourne autour de Rs 8 200 (200 euros).

Les différentes saisies à l'aéroport de Gillot et celui de Plaisance depuis 2016, montrent l'ampleur du marché noir des serins de Maurice et du Mozambique. Notre enquête nous a menée jusqu'à un importateur clandestin.

