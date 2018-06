Madagascar: Université ACEEM - Lampions et friandises pour les élèves de l'EPP Manakambahiny

Les élèves de l'EPP Manakambahiny seront de la fête, ce soir !

Ambiance festive, vendredi dernier 22 juin, dans la cour de l'école primaire publique (EPP) Manakambahiny. Les élèves de cet établissement ont reçu des étudiants de l'Université ACEEM, réunis au sein de l'association « ACEEM Heart », des lampions et des friandises à l'occasion de la fête nationale. L'EPP Manakambahiny et l'Université ACEEM étant quasiment des « voisines » puisque, situées non loin l'une de l'autre, il est normal que les étudiants pensent à leurs petits voisins d'à côté, en les choisissant pour être les bénéficiaires de cette action sociale.

ACEEM Heart est en effet, une association caritative de l'Université ACEEM Manakambahiny, et entreprend des actions de soutien et d'appui aux plus vulnérables. Leur objectif étant d'« aller vers l'autre pour être le plus utile au niveau de la communauté ». Vendredi dernier, l'association a fait le bonheur des 610 élèves de l'EPP Manakambahiny. En témoignent les sourires de ces enfants qui iront ce soir, à leur soirée « Harendrina » munis de lampions colorés, bien de chez nous !