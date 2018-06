Madagascar: Fête de l'indépendance - Stéphanie sur tous les fronts

Sacrée Artiste de l'année Midi Madagasikara, l'agenda de Stéphanie est, on ne peut plus, chargé. Ce soir, la belle sera au Glacier Analakely le temps de la soirée de l'indépendance.

Belle, sexy avec ses longs cheveux soyeux et bougeant merveilleusement bien, la chanteuse fait fantasmer plus d'un. Ce n'est pas pour rien que les lecteurs de Midi Madagasikara l'a élue artiste de l'année, car elle ne chôme pas. Très demandée dans le monde du « showbiz » actuel, tout semble sourire à Stéphanie. D'Ampefy à Antsonjombe, en passant par Ampitatafika, Imerintsiatosika et Moramanga, elle est sur presque toutes les scènes de podiums de la fête de l'indépendance. Très sollicitée, la belle ne se fait pas prier pour rencontrer ses inconditionnels dans la capitale et les périphéries.

Glacier. Hier encore, Stéphanie a fait ses heures du côté d'Ampefy, pour le bonheur de ses fans. Après quelques chansons tant attendues, elle cède le micro aux autres artistes. Aujourd'hui, c'est le tour des gens d'Ampitatafika et Imerintsiatosika. Si elle favorise les podiums, elle n'oublie pas, et privilégie toujours les scènes intimistes. En effet, Stéphanie est à l'affiche du Glacier Analakely ce soir. Si dans les grandes espaces, son répertoire est plus restreint, ce soir, elle aura l'occasion de sillonner ses albums tout en comptant sur les singles et ses tubes. Outre ses propres compositions, elle va également se faire plaisir en revisitant quelques-uns des titres de ses idoles. Autrement dit, Stéphanie se dévoilera sous toutes les coutures. Avec ces dates, le show ne s'arrête pas car demain, Stéphanie et son équipe se retrouveront à Moramanga. Toutefois, elle garde le meilleur pour la fin, car elle sera parmi les artistes à chauffer l'ambiance au Coliséum Antsonjombe.

Progrès. Avec sa jolie frimousse et bien sûr son talent, elle a grimpé les marches petit à petit. Poussant toujours le bouchon plus loin, l'interprète de « Dontsika » semble être sur la bonne voie pour devenir une vraie diva. Progressant à sa manière, ces dernières années, son talent semble se confirmer et commence à prendre le devant sur sa plastique de rêve, car il a été indéniable qu'au début de sa carrière, elle s'est surtout fait remarquée grâce à son plastique et ses déhanchées aux rythmes endiablés. Un atout qu'elle sait bien exploiter, mais avec nettement plus de maturité.