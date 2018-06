Madagascar: Grève dans l'Education Nationale - « Pas de reprise des cours » selon les syndicats « aucun report des examens », affirme le MEN

Après deux mois de grève des enseignants, une feuille de route de sortie de crise vient d'être bouclée par la cellule de crise et remise aux syndicats, le 22 juin dernier, mais celle-ci est contestée par les enseignants grévistes.

Enfin le bout du tunnel ? Eh bien, non ! Après deux mois de grève des enseignants de l'Education Nationale et la suspension des épreuves d'éducation physique et sportive (EPS) du BEPC - celles du baccalauréat suivront si aucune issue n'est trouvée, ont déjà averti les grévistes - la fin de la grève n'est pas encore à l'ordre du jour des syndicats. Vendredi dernier, le ministère de l'Education Nationale (MEN) a annoncé la remise aux syndicats d'une feuille de route de sortie de crise. Le ministre Horace Gatien a affirmé que les revendications des enseignants ne pourront pas être satisfaites dans leur intégralité, sur-le-champ. Il n'y aura donc pas de satisfaction « 'zao dia 'zao » comme scandé par les grévistes, mais probablement, un échelonnement dans la concrétisation de ces revendications.

Indemnités. Les syndicats n'ont pas tardé à faire savoir leur refus de cette feuille de route. Celle-ci n'a considéré aucune de leurs revendications, estiment-ils. Seul le paiement des arriérés des vacations y constitue un unique point positif d'après les grévistes. Rappelons que ceux-ci réclament, entre autres, des indemnités de 400 000 ariary par enseignant, incluant l'indemnité de risque, de craie et de logement. Chose impossible en ce moment, d'après le MEN, qui invite les grévistes à revenir sur la table des négociations avec le ministère des Finances. Pour l'heure, aucune reprise des cours n'est ainsi prévue. Ce qui inquiète particulièrement les élèves des classes d'examen et leurs parents, dans la mesure où le spectre d'une année blanche se fait de plus en plus menaçant. Pour sa part, le ministre affirme que les dates prévues pour les examens officiels sont maintenues.