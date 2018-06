Cote d'Ivoire: Inondation à la riviera Palmeraie - La Première Dame visite les sites d'accueil des sinistrés

Elle a d'ailleurs rappelé les mesures entreprises par le gouvernement pour les aider. « On ne peut pas vous rendre ce que vous avez perdu. Je comprends votre douleur. Mais on va alléger les choses.

Propos repris par Serikpa André, Président des propriétaires et copropriétaire de la Palmeraie. Ce dernier a salué la promptitude au travers de laquelle le gouvernement conduit par le Président Alassane Ouattara est intervenu pour freiner le drame. « On a l'habitude de dire que l'eau est source de vie. A la Riviera Palmeraie, l'eau est source de mort », a-t-il conclu dans l'amertume.

Après cette visite, la Première Dame a visité dans l'après-midi de ce lundi le site d'accueil pour les sinistrés de la pluie diluvienne de l'IEP Kouadio Assahouré de la Riviera les Rosiers programme 3. Aux sinistrés de la Riviera les Rosiers, la Première Dame a offert des vivres, des matelas, des ustensiles de cuisine et de nombreux dons en vivre et en non vivre.

La Première Dame était accompagnée lors de ces visites par plusieurs personnalités dont la Ministre Koné Mariatou, Ministre de la Famille, de la protection de l'Enfant et de la Solidarité, du Ministre de l'intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, du Ministre Diakité Coty Souleymane, PCA du Fonds d'Entretien Routier.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.