Ile Maurice: Eau - «La décision de ne pas augmenter le prix n'a pas été une claque magistrale»

Le n°2 du gouvernement a indiqué qu'en 2015, 50 % de l'eau transitant dans les tuyaux la CWA était perdue. «On a laissé pourrir les tuyaux et maintenant on m'accuse de pourrir la CWA ! Il fallait refaire les tuyaux...»

Ivan Collendavello a fait comprendre que le projet d'affermage est toujours «on». Il a affirmé qu'il «n'a rien inventé» par rapport au paiement de l'opérateur qui sera retenu pour ce contrat et qu'il s'est fondé sur les anciens rapports datant des années 2000. Soit lorsque le MMM et le MSM faisaient tous deux partie du même gouvernement.

Niant être «borné», il a affirmé que la décision de Pravind Jugnauth de ne pas augmenter le prix de l'eau n'a pas été pour lui une «claque magistrale». «Le PM a dit de ne pas augmenter le prix de l'eau, cela a été discuté entre lui et moi, a-t-il assuré. Bien entendu, c'est comme ça que marche une démocratie.» D'ajouter que s'il ne voulait plus de subsides au départ, il s'est ravisé par la suite.

