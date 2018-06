Ile Maurice: Importation de cannabis - Trois Russes pris dans les filets de l'ADSU

Les trois ressortissants russes ont été placés en détention. Ils comparaîtront devant le tribunal de Mahébourg aujourd'hui. Une accusation provisoire d'importation de graines de cannabis a été retenue contre les deux premiers suspects. En ce qui concerne l'habitant de Grand-Baie, il répond d'une charge provisoire d'«attempt to possess seeds of cannabis».

Des graines de cannabis, des bouteilles contenant des produits utilisés pour la culture du cannabis et deux appareils de calibrage... C'est ce que les limiers de l'Anti-Drug and Smugling Unit (ADSU) de l'aéroport de Plaisance ont retrouvé sur Evgnil Chirkuno et Alina Chernobrovkina, deux ressortissants russes, âgés de 24 et 32 ans respectivement. Ces derniers ont été arrêtés.

