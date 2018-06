Tunisie: C'est parti pour de nouvelles performances !

Le marché tunisien est une priorité pour Renault Trucks. Leader parmi les marques européennes de poids-lourds avec 23% de parts de marché en 2017, Renault Trucks continue sa croissance en 2018 avec une part de marché, à 25% à fin mai.

Le cœur du métier

«C'est un marché mature avec des clients très exigeants. Nous offrons beaucoup plus que des camions robustes, fiables et modernes, spécialement adaptés au marché tunisien. Nous nous engageons à augmenter la rentabilité de leur activité et à leur faciliter la vie afin qu'ils puissent se concentrer sur le cœur de leur métier. Notre offre comprend des contrats de service, la formation des conducteurs, des solutions de financement et des études de coût total d'exploitation pour optimiser la rentabilité de leurs opérations. Notre offre produits et services allie performance et efficacité pour un rapport qualité/prix parmi les meilleurs du marché», explique Cyril Barillé, vice-président Renault Trucks pour l'Afrique.

La Tunisie est un pays pilote pour le déploiement de toutes les nouveautés que Renault Trucks met sur le marché en Afrique, grâce à son importateur LVI, consacré Platinum Award du meilleur dealer Renault Trucks en 2017 pour le respect des standards de la marque et la qualité de service.

«Nous pouvons nous appuyer sur l'expertise et le professionnalisme de notre partenaire LVI qui met en place les moyens nécessaires pour équiper ses installations, former ses équipes commerciales et techniques, afin d'assurer la meilleure satisfaction clients», explique Ramzi Ghali, responsable de zone Renault Trucks, basé en Tunisie.

La proximité client étant une priorité de la marque, le groupe Loukil poursuit l'extension du réseau Renault Trucks en Tunisie avec un projet d'un deuxième site à Tunis, dont l'ouverture est prévue pour fin 2018. La société Loukil Véhicules Industriels, en tant que leader du marché des poids lourds, a commercialisé 380 camions en 2017. Elle offre également une gamme complète de services

- Des pièces de rechange, des kits, des accessoires qui couvrent la totalité des véhicules Renault Trucks.

Des forfaits de maintenance et de réparation pour un service après-vente professionnel et transparent.

- Des contrats d'entretien Start and Drive Référence pour accompagner le véhicule tout au long de sa vie et garantir au client une disponibilité maximale de son outil de travail avec une excellente maîtrise du coût d'exploitation.

- Des solutions Optifuel pour former les chauffeurs à la conduite rationnelle et réduire la consommation de carburant.

- Des ateliers mobiles disponibles 24H/24 et 7J/7 pour intervention rapide sur site. En plus de ses propres sites à Tunis et maintenant à Sfax, LVI dispose de 2 agents officiels, ZVI à Sousse, BM à Bizerte.

Services adaptés aux métiers

Héritier de plus d'un siècle de savoir-faire français du camion, Renault Trucks fournit aux professionnels du transport une gamme de véhicules (de 2,8 à 120 t) et de services adaptés aux métiers de la distribution, de la construction et de la longue distance. Les camions Renault Trucks, robustes, fiables, à la consommation de carburant maîtrisée procurent une productivité accrue et des coûts d'exploitation réduits. Renault Trucks distribue et entretient ses véhicules à travers un réseau de plus de 1.500 points de service dans le monde. La conception et l'assemblage des camions Renault Trucks, ainsi que la production de l'essentiel des composants sont réalisés en France.

Renault Trucks fait partie du groupe Volvo, un des principaux constructeurs mondiaux de camions, autocars et autobus, engins de construction et de moteurs industriels et marins. Le groupe fournit également des solutions complètes de financement et de service. Le Groupe Volvo emploie environ 95.000 personnes, possède des installations de production dans 18 pays et vend ses produits sur plus de 190 marchés. En 2016, les ventes du groupe Volvo représentaient un chiffre d'affaires de 31,9 milliards d'euros. Le groupe Volvo est une entreprise cotée dont le siège social est à Göteborg, Suède. Les actions Volvo sont cotées à la Bourse Nasdaq Stockholm.