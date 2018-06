Tunisie: Pour un sursaut d'orgueil

Dans ce genre de situations déconcertantes et après avoir avalé la «ciguë» de l'élimination précoce et de l'humiliation, rien ne vaudra une belle réaction et une victoire éloquente devant les Sud-Américains qui n'ont pas grand-chose à opposer à notre équipe nationale. On les a vus devant la Belgique et l'Angleterre affichant le plus bas niveau dans cette édition.

Donc, en toute objectivité et si la logique va être respectée, la Tunisie n'aura pas de difficulté pour s'imposer et terminer son mondial sur une note heureuse. Bien évidemment, un coup d'éclat ne sera pas synonyme de réconciliation entre l'équipe nationale et ses supporters, mais un nouveau revers risquerait fort bien d'être à l'origine d'une colère inégalée et d'une rupture peut-être irréversible entre le onze national et tous les Tunisiens.

Quand même, avec un peu de recul et de rationalisme, avouons que dès le départ, on savait qu'une accession au deuxième tour aux dépens de l'un des deux ogres de notre groupe, l'Angleterre et la Belgique, relevait du miracle.

Il est vrai que les deux défaites concédées n'avaient pas le même impact sur les Tunisiens, car il y a défaite et défaite. Ce que nous avons tous enduré avec Tunisie-Belgique ne sera jamais digéré. Même une large victoire au détriment du modeste Panama ne sera pas suffisante pour consoler les Tunisiens.

Ce sera tout simplement la réalisation du strict minimum fixé comme objectif depuis le tirage au sort de notre groupe.

On ne cherche plus à connaître la formation qui sera alignée par Nabil Maâloul. Et peu importe si Ali Maâloul ou Ben alouane seront de la partie ou non après leur catastrophique sortie face à la Belgique. Ce qui compte maintenant, c'est de se refaire un moral de conquérant et de glaner les trois points de la victoire pour ne pas terminer en dernière place. Sauver la face en laissant une bonne impression, tel doit être l'objectif du dernier match.

Mais pour ce faire, il faudra beaucoup de sobriété car nos joueurs n'évolueront pas tout à fait à l'aise dans ce match. Même si ce ne sera qu'une formalité pour les deux équipes qui ont déjà fait leurs valises pour le retour à leurs pays, il y a encore une forte pression sur les nôtres qui culpabilisent énormément. Désormais, ils doivent savoir qu'un résultat autre que la victoire remuera le couteau dans une plaie profonde qui saigne encore.