Tunisie: Entrée en service de deux patrouilleurs maritimes

Une parade militaire maritime a été organisée hier au port commercial de La Goulette, à l'occasion du 62e anniversaire de l'armée nationale, en présence du président de la République, Béji Caïd Essebsi.

Ces festivités, qui interviennent en concomitance avec le 60e anniversaire de la marine nationale, ont été ponctuées par la levée du drapeau sur le patrouilleur de haute mer «Syphax 611» et le patrouilleur «Kerkouane 211».

Cette parade va marquer l'entrée en exploitation de ces deux navires financés avec les ressources propres du ministère de la Défense nationale, a déclaré le ministre de tutelle, Abdelkarim Zbidi, qui était présent à cette manifestation.

Le patrouilleur de haute mer «Syphax 611» fait partie d'une commande passée depuis 2016 à la société néerlandaise «Damen» pour l'acquisition de quatre navires du même type. «Un premier navire a déjà été livré les deux autres seront livrés fin 2018», a précisé Zbidi.

Adaptés à la navigation en haute mer, ces patrouilleurs peuvent accueillir des hélicoptères, mener des opérations de sauvetage et opérer des missions d'abordage et d'inspection des navires suspects, a-t-il ajouté.

Quant aux deux patrouilleurs «Kerkouane» et «Utique», ils ont été construits par la Société de constructions industrielles et navales (Scin) dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de la Défense nationale pour la construction de nombre de patrouilleurs.

Ces navires ont été construits par des compétences totalement tunisiennes après le patrouilleur «Istiqlel» en 2015. «Cela va permettre d'économiser des devises, d'employer des ressources humaines tunisiennes et de dynamiser les activités y afférentes», a-t-il souligné.

«Caractérisés par leur rapidité, leur manœuvrabilité et leur capacité à mener des mission de contrôle des côtes nationales pour lutter contre la migration irrégulière et le crime organisé, ces deux patrouilleurs ne manqueront pas de contribuer à renforcer les capacités opérationnelles de la marine nationale», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre de la Défense nationale a fait état de la réception par l'armée de l'air des hélicoptères UH-60 Black Hawk fabriqués par les Etats-Unis et équipés de systèmes de renseignement et d'inspection.

En 2017, l'armée nationale a également pris réception de 200 camions (de moyen tonnage) de transport de militaires et 200 autres de gros tonnage en plus de 30 véhicules militaires blindés et anti-mines, a-t-il ajouté.

Des défilés de formations militaires, des simulations et des opérations blanches ont marqué cette parade militaire, à laquelle ont participé des formations de l'armée de l'air.

La cérémonie s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, du président du Parlement, des membres du gouvernement, du président de la commission parlementaire de la sécurité et de la défense, des représentants des organisations nationales, des ambassadeurs des Pays-Bas et de la Roumanie, des représentants des sociétés Damen et Scin, en plus des membres du Conseil supérieur des armées et des cadres militaires en exercice et à la retraite.