Tunisie: Sous le signe de l'innovation et de la créativité

Placée sous le haut patronage du président de la République, l'édition, inaugurée par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, enregistre la participation de 260 exposants nationaux.

La nouveauté annoncée par Abdellatif Zayani, président de l'Association de la Foire internationale de Sfax (Afis), est la présence de quatre enseignes irakiennes, à savoir la Société générale des foires et des services commerciaux, relevant du ministère du Commerce en Irak, l'usine Malwia de production et d'emballage de poudres alimentaires, l'usine Bayader de production de mélasse et la société Sanaoubar de production et d'emballage des produits alimentaires.

Avec son aire couverte d'exposition, ses espaces de plein air et ses pavillons annexes, la foire totalise une superficie de 12.000 m2.

Les espaces couverts d'exposition se répartissent en quatre halls : le hall 1 est réservé aux produits d'artisanat. Le hall 2 abrite aussi des produits d'artisanat en partenariat avec les structures et entreprises nationales ainsi que la société civile parmi lesquelles figurent le commissariat régional à l'artisanat, le commissariat régional à l'agriculture, l'association des artisans sans frontières, l'association de promotion de la femme rurale à Mahrès, l'association de développement des arts et de l'artisanat, etc. Le hall 3 expose des produits irakiens et des produits des secteurs suivants : mobilier et décoration, électroménager, informatique, bureautique et communication, énergies renouvelables, agences de voyages, jardinage, huile d'olive, miel, etc. Le hall 4 est, pour sa part, réservé aux secteurs du prêt-à-porter, cuir et chaussures, articles ménagers, articles de cadeaux, industries agroalimentaires, tapisserie, porcelaine, etc. Quant au hall 5, il est réservé à la porcelaine traditionnelle.

Selon Jamil Derbel, président du comité d'organisation, cette 52e session de la foire se distingue par l'organisation inédite le 29 juin de «la Journée diplomatique», une occasion pour permettre aux ambassadeurs accrédités en Tunisie de prendre connaissance de visu du haut niveau de développement atteint par nos entreprises et en même temps pour leur faire connaître les attributs de notre patrimoine et de notre identité.

Il va de soi que la dimension commerciale est dominante et qu'elle constitue la raison d'être de la foire, dans la mesure où les exposants, aussi bien que les visiteurs, y trouvent leur compte, les uns pour booster leurs chiffres d'affaires et les autres pour faire du shopping dans des conditions avantageuses. Il n'empêche que la foire exerce un charme irrésistible parce qu'elle offre un espace privilégié pour le divertissement des familles et surtout des enfants.

Les responsables de l'Afis font preuve de ténacité, ne désespérant pas de voir la foire récupérer effectivement son statut international. Ils sont, en effet, convaincus qu'un jour viendra où la manifestation sera autorisée, avec l'amélioration de la situation économique escomptée du pays, à faire participer des participants étrangers à l'exposition-vente.

Pour rappel, la foire de Sfax avait démarré en 1957 sous forme de braderie, au pied des remparts de la ville, entre les prestigieux Bab Diwan et la tour de Borj Ennar.

A l'issue de brefs déménagements, elle s'est définitivement installée, à l'occasion de sa troisième session qui s'est tenue du 27 mars au 10 avril 1959, sur le terrain vague situé au bout de l'avenue Habib-Bourguiba. Elle avait déjà été promue foire nationale, deux ans seulement après son démarrage. En 1984, et à partir de sa 18e édition, elle a acquis son statut de manifestation internationale grâce aux efforts déployés par l'Afis, qui a vu le jour pour soutenir de près la progression de la foire et l'élever au rang international.