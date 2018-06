Tunisie: Le président Caïd Essebsi annonce une série de mesures au profit du corps militaire

Certains diront que la Tunisie a tout essayé durant l'intermède ponctuel du Mondial. On a tenté de… Plus »

Etaient présents à cette parade, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, plusieurs membres du gouvernement et conseillers ainsi que les membres du Conseil supérieur des armées et des cadres supérieurs militaires.

Au cours de cette parade, le président de la République a remis leurs galons de promotion à plusieurs cadres et agents des forces militaires et a décoré d'autres.

Caïd Essebsi a saisi cette occasion pour rendre un hommage particulièrement appuyé à l'armée nationale qui, à la faveur de sa totale neutralité, a réussi à protéger le pays et à nourrir un sentiment de sécurité et de quiétude chez le citoyen.

D'autre part, le chef de l'Etat a réaffirmé l'engagement à accroître les capacités opérationnelles de l'armée nationale, à travers la restructuration du ministère de la Défense, l'acquisition des équipements nécessaires et l'amélioration du système de formation, d'entraînement et de renseignements destiné au corps militaire.

Le chef de l'Etat a également souligné l'impérieuse nécessité de continuer à fournir tout l'encadrement matériel, médical et psychologique nécessaire aux blessés des opérations militaires, à leurs familles et aux enfants des militaires qui sont tombés en martyrs.

Selon Caïd Essebsi, ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'engagement à garantir un meilleur encadrement social, matériel et moral aux militaires et à porter un intérêt tout particulier aux familles des militaires victimes d'attentats terroristes.

Le président de la République et chef suprême des forces armées, Béji Caïd Essebsi, a annoncé, hier, sa décision de créer une société de promotion immobilière militaire et d'élaborer une étude pour la création d'un centre militaire de dépistage précoce des maladies cancéreuses.

