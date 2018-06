Tunisie: L'essentiel et l'accessoire

En Tunisie évidemment, la presse tire à boulets rouges sur sa sélection : «l'effondrement», «la honte», «la raclée», «ils ont été ridiculisés», «la Belgique s'amuse», «la mascarade», «ils nous ont trahis», «ils ont brisé notre âme».

La sélection a échoué à nouveau. Durant le retour au camp de base, il y avait comme un air de fin de cycle pour Nabil Maâloul, Mourad Okbi, le staff médical, Hergli, Jebabli et ces joueurs qui nous ont bercés d'illusions après leurs pseudo-matches amicaux respectivement face à l'Iran (sans ses meilleurs joueurs), le Costa Rica (en pleine préparation), le Portugal (sans Ronaldo et ses sept titulaires), la Turquie (sans ses joueurs expatriés) et l'Espagne qui a profité de son match contre la Tunisie pour revoir ses variantes tactiques.

Après ces matches, Nabil Maâloul a vite fanfaronné en affirmant que cette équipe de Tunisie va aller très loin. Elle va dominer son groupe et elle va se qualifier aux... quarts de finale!!! «Parole, parole», comme disait Dalida. Il nous a enduit en erreur comme avec l'EST au Mondial des clubs champions, en soulignant qu'elle va jouer avec le FC Barcelone alors que la vérité c'était autre chose. Contre l'Angleterre (qui a été très maladroite face aux buts tunisiens) et la Belgique, la Tunisie a été l'objet d'une démonstration d'inaptitude tactique et technique qui laisse le football tunisien en péril extrême et pourrait marquer la décadence de notre football.

Le légendaire entraîneur italien Giovanni Trapattoni a déclaré après avoir vu le match Tunisie-Belgique: «Les Tunisiens ont été des petits poucets face aux géants belges». Il a ajouté que les joueurs tunisiens étaient comme des bouteilles vides, lors de ce match. Le score aurait pu être 8 à 2 ou 10-2, sans la bonne prestation de Farouk Ben Mustapha et la maladresse des attaquants belges. Des joueurs de paille comme Meriah, Ali Maâloul, Khaoui, Skhiri, F. Ben Youssef (qui est devenu défenseur), Khazri (le comble du ridicule, après avoir jubilé suite à son but comme s'il avait remporté la Coupe du monde), Selliti, Badri et surtout Ferjani Sassi (le chouchou de Nabil Maâloul en raison de son oncle de beIN Sports), ce dernier notamment a été catastrophique et transparent dans tout ce qu'il a entrepris, ils nous ont trahis par leurs déclarations optimistes mensongères et surtout leurs évolutions négatives, à l'image de Ali Maâloul qui a refusé d'être remplacé à la mi-temps du match face à l'Angleterre.

Nos joueurs surestimés et très gâtés ont été amorphes, discrets, sans idées, sans imagination, sans dignité et très loin des attentes.

Nous avons appris de sources bien informées que Skhiri, Moez Hassen, Khaoui, Khazri, Bronn et Benalouane n'ont endossé le maillot de l'équipe de Tunisie qu'après avoir empoché chacun 300 mille dinars (sic). L'argent de l'Etat (et du contribuable) est parti en fumée en raison de ces footballeurs de pacotille.

Le comble de cette déconvenue : les déclarations de Nabil Maâloul qui ne cesse de parler avec son blabla habituel, alors que notre football a sombré après cette terrible boulette.

Alors, s'il vous plaît, Wadii Jary, Nabil Maâloul et ses frères et les expatriés, soyez dignes et démissionnez après votre retour de Russie qui nous a révélé cette terrible vérité. Celle de notre football très faible et vulnérable.