Tunisie: Renforcement de l'inclusion financière

Un Conseil ministériel restreint, présidé par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a été consacré, hier après-midi, au système national de la microfinance.

Le Conseil ministériel, qui s'est tenu à Dar Dhiafa à Carthage, a adopté la stratégie nationale de renforcement de l'inclusion financière pour la période 2018-2020, qui vise à créer des postes d'emploi, mettre fin aux disparités régionales et dépasser les problématiques actuelles, dont notamment la facilitation de l'accès au secteur financier : banques, microfinance, compagnies d'assurances et services postaux, afin de permettre aux catégories concernées de bénéficier de produits et de services financiers adaptés à leurs besoins.

Cette stratégie s'articule autour de 6 axes, à savoir le financement et le refinancement des institutions de microfinance, le financement numérique, la micro-finance, l'économie sociale et solidaire, la promotion de la culture financière et l'évaluation socioéconomique de l'inclusion financière.