Tunisie: Hamdi Harbaoui - «La Tunisie doit laver son honneur»

A Tunis et un peu partout dans le pays, c'est la déception qui prédomine. «C'est une défaite qui fait mal à tous les Tunisiens», résume l'attaquant de Zulte-Waregem. «Tout le peuple était derrière cette équipe. On a eu un très beau visage de la Tunisie contre l'Angleterre. Il fallait garder le même. Ça n'a pas été le cas face à une équipe belge qui était supérieure dans tous les domaines. C'est dommage».

Les espoirs étaient grands avant le tournoi. «On s'est trop basé sur les résultats des matches amicaux. La Tunisie et les Tunisiens espéraient beaucoup plus que cela de leur équipe. Il y avait eu de bons résultats contre l'Espagne (défaite 0-1), le Portugal (2-2) et l'Iran (1-0). Les choses sérieuses commençaient en Coupe du monde. La Tunisie a raté le coche».

Il reste un match contre le Panama aux Tunisiens pour terminer sur une bonne note. «Il faut sauver l'honneur. La Tunisie n'a pas le choix : il faut absolument gagner pour au moins montrer un beau visage».

Les supporters tunisiens sont les meilleurs selon la Fifa

C'est incontestable, les supporters tunisiens ont assuré le spectacle en Russie. A Moscou, ils étaient les plus en vue et la place Rouge s'est transformée en un quartier de Tunis.

Et c'est pour cela que nos supporters sont jusqu'à présent les meilleurs pour la Fifa...

Quartier libre

Les joueurs de la sélection tunisienne ont donc repris les entraînements pour préparer leur dernier match à la Coupe du monde 2018. Sur ce, les blessures de Syam Ben Youssef et de Dylan Bronn ont poussé le sélectionneur tunisien à ménager ses joueurs durant 24 heures, ces derniers commençaient en effet à être fatigués.Il est à rappeler que les joueurs titulaires de la Tunisie avaient bénéficié de deux jours de repos après le premier match du mondial disputé face à l'Angleterre. La sélection tunisienne affrontera le Panama le jeudi 28 juin.

Démagogie, quand tu nous tiens !

Nouvelle farce samedi dernier, mais cette fois elle ne concerne pas les hommes de Nabil Maâloul. La délégation composée de 24 jeunes venus des 24 gouvernorats du pays sur initiative d'un vol organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports n'a pas pu accéder au stade Spartak Moscou pour suivre le match Tunisie-Belgique.

Aucune organisation, des conditions désastreuses de séjour, et pour corser le tout, une interdiction d'entrée au stade. On ne peut pas faire mieux. Vive la démagogie, vive le populisme !

Un calvaire !

Dans le but de permettre aux jeunes des régions de vivre l'aventure de la sélection lors du Mondial, vingt-quatre (24) jeunes représentant toutes les régions du pays ont été tirés au sort pour aller en Russie. Néanmoins, ce voyage de rêve s'est transformé en calvaire. Reporté une première fois avant le match contre l'Angleterre à cause d'une agence d'événementiel qui n'a pas tenu ses engagements avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, ce voyage a finalement eu lieu la veille du match contre la Belgique.

Mais malheureusement les mésaventures de ces jeunes se sont poursuivies avec une organisation indigne de leur séjour à Moscou. Et le comble c'est qu'ils n'ont pas pu accéder au stade pour assister au match de la Tunisie face à la Belgique.

Ainsi donc, on peut dire que ces jeunes qui sont rentrés hier à l'aube à Tunis ont fait le voyage en Russie pour rien.

Southgate : «J'ai préféré la victoire contre les Aigles de Carthage»

Malgré l'ampleur du score face au Panama (6-1), Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, ne se montrait pas totalement satisfait de la performance de ses joueurs: «C'était une sensation étrange en seconde période, parce qu'à la mi-temps le match était plié (5-0). D'une certaine manière, j'ai préféré la victoire contre la Tunisie (2-1), parce qu'elle avait été obtenue à l'arraché dans les dernières secondes. Et je trouve qu'on a mieux joué contre les Tunisiens que contre les Panaméens. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout apprécié nos dix premières minutes... Et je n'ai pas aimé non plus qu'on encaisse un but (78e) alors qu'on s'était fixé comme objectif à la mi-temps de garder nos cages inviolées. Mais on a su respecter nos principes de jeu et ça, c'est très satisfaisant. Après, je sais qu'en Angleterre, les gens ont célébré cette large victoire et je suis content pour eux. Ils comprennent ce qu'on essaie de mettre en place».

Un tirage au sort en cas de nul entre la Belgique et l'Angleterre?

Après leur large victoire face aux Panaméens (6-1), les Anglais se retrouvent à égalité de points, mais également de buts marqués et encaissés avec les Belges, qui ont, eux, facilement disposé des Tunisiens samedi (5-2). Les deux équipes se rencontrent ce jeudi dans un match qui déterminera le premier et le deuxième du groupe G.

En cas de nul, c'est le fair-play qui primera. Chaque carton distribué représentera un certain nombre de points, pondéré selon la gravité. Un carton jaune vaudra par exemple un point, un carton rouge direct quatre points. Pour le moment, l'Angleterre a l'avantage, puisqu'elle ne compte qu'un seul carton jaune, contre trois pour la Belgique. Si même au niveau des cartons les deux équipes sont encore à égalité parfaite, la commission d'organisation de la Fifa procédera alors à un tirage au sort pour désigner le premier du groupe.