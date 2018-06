Tunisie: Dougaz, Ghorbel, Bechri et Bouzgarrou retenus...

Certains diront que la Tunisie a tout essayé durant l'intermède ponctuel du Mondial. On a tenté de… Plus »

Il y aura cette semaine un tournoi Future dames à Hammamet dans le cadre de la série des tournois organisés sur les courts d'un hôtel de la ville côtière. La semaine dernière, Aziz Dougaz a réalisé la meilleure performance après avoir atteint les quarts de finale. Anis Ghorbel a atteint le second tour de la compétition. Chez les dames, Chiraz Bechri a atteint le second tour de la compétition.

Côté dames, les chances sont inférieures, mais on s'attend à un visage rassurant et à une performance de la part de Chiraz Bechri qui a du mal à démarrer sur le haut niveau. Quant à Mouna Bouzgarrou, elle essayera de capitaliser de l'expérience derrière cette participation. Cela dit, gagner des médailles est la seule satisfaction pour les deux sélecions.

On a donc deux joueurs d'une expérience confirmée en sélection comme Anis Ghorbel et Aziz Dougaz, qui ont tous les moyens pour rivaliser avec les favoris du tableau.

