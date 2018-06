Tunisie: L'ambition refoulée

Certains diront que la Tunisie a tout essayé durant l'intermède ponctuel du Mondial. On a tenté de verrouiller devant les Anglais, en vain. On s'est projeté et porté vers l'avant face aux Diables Rouges. La sanction n'a pas tardé dès les premiers échanges.

Bref, la faible ambition offensive de l'équipe de Tunisie et sa regrettable attitude défensive ont eu raison de nos espérances. Trop d'approximations, un jeu saccadé, un rythme imprégné aux antipodes du haut niveau, incomparablement avec ce qui se fait de mieux du côté du must mondial. Une certaine frilosité en situation de relance, aucune propension à se projeter et une volonté de davantage conserver le score que d'aller au charbon.

Quitte à nous répéter, faut-il donc regretter le manque d'ambition offensif des Tunisiens ? Ou bien le résultat prime-t-il avant tout (quel résultat ?). Le constat a été saisissant et a été, pour certains, assez triste à observer. Quant au contraste, là, on ne joue pas dans la même catégorie que «Hurricane» (Harry Kane), ce diablotin d'Eden (Hazard), et le reste d'un contingent de joueurs européens taillés pour la gloire et non pour faire de la simple figuration. Suffisants contre compétitifs, le résultat est sans appel.

Même la manière n'y était pas avec un onze tunisien insipide, timoré, inconsistant et surtout impuissant !

Ainsi, les incursions dans la surface de réparation britannique se sont à peine comptées sur les doigts d'une main lors du match d'ouverture. Et en dépit des deux buts «filés» aux Flamands, la Tunisie n'a pas non plus été excitante en attaque.

Globalement, cette équipe ne nous a jamais procuré un quelconque frisson, ni gratifié de séquences intéressantes.

Une progression inexistante dans le jeu. Un choix et presque une philosophie discutables quand on regarde ce potentiel, jalousé il y a peu par certains adversaires lors du «warm-up».

Qu'est-ce qui a donc déstabilisé ce onze dont on louait la carrure en amical face au Portugal et l'Espagne ? On n'avait pas manqué de relever ce mélange de technicité, de vivacité, de prouesses parfois, le tout «enrobé» d'une rigueur tactique digne d'une grande nation de football. Eh bien tout ça, on aurait aimé le voir devant l'Angleterre et la Belgique. Au final, à force de s'impatienter, d'attendre le déclic, on s'est de fil en aiguille rendu à l'évidence.

Les Aigles de Carthage sont des nains par rapport au Gotha du sport-roi !

Chat échaudé craint l'eau froide...

L'espoir fait vivre, disent les éternels optimistes.

C'est que l'on avait de bonnes raisons d'espérer avant le coup d'envoi du match face à la Belgique. Des intentions résolument portées vers l'offensive selon les échos d'avant-match.

De la vitesse et des transmissions rendant certaines séquences intéressantes lors du premier quart d'heure.

Puis, c'est le coup de massue, avec, il faut le dire, la complicité de l'arbitre yankee. Mais sinon, finalement, le (gros) regret peut se situer au niveau de la progression de cette équipe de Tunisie dans le jeu. Comme l'impression que depuis la Coupe du monde 1978, cette progression a été quasi inexistante.

Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. La Tunisie avait largement les moyens de faire mieux en Russie.

Il n'était certes pas question de dominer les favoris de la tête et des épaules. Mais de dépasser cette suffisance et cette indolence de looser ! Décidément, le manque d'ambition est une marque de fabrique de cette équipe. Dommage, il y avait moyen de moyenner. Entre jouer crânement ses chances face aux «Three Lions» ou verrouiller, l'équipe de Nabil Mâlaoul a choisi la première option. Une option pas si étonnante quand on connaît le fonctionnement du sélectionneur, qui ne veut pas plaire, mais qui cherche à tenir un résultat ! Certains diront carrément : «Comment le lui reprocher si ses Aigles vont au bout ?». Sauf que même s'il aurait été intéressant de voir le comportement et les choix de cette équipe en situation de victoire, l'on ne peut se voiler la face cependant.

Vu la frilosité des nôtres, dès que l'adversité montera en intensité, la Tunisie retrouvera forcément ses vieux réflexes.

Ali Mâlaoul inexistant, Syam Ben Youssef décevant, Ferjani Sassi

moribond, et le tandem Sliti-Fakhredinne Ben Youssef sans ballon ! Difficile dans ces conditions d'exister face à des adversaires qui se sont certes servis de leurs individualités pour briller, tout en sachant aligner des blocs solides et efficaces.

«Chat échaudé craint l'eau froide... », dit le dicton.

Quand on a déjà été victime d'un phénomène, on devient plus prudent, voire trop défiant face à un danger du même type.

Un chat qui a reçu de l'eau chaude craindra l'eau qu'elle soit chaude ou froide ! Version football, ça donne cette Tunisie pétrifiée à l'idée d'en prendre trois, quatre ou cinq devant un adversaire qui ne s'est pas fait prier pour exécuter la sentence !