Sénégal: Aliou Cissé ou l'habitude de forcer le destin

Quand certains descendaient des bocks, il envisageait, lui, un destin à la « Boc ». Aliou Cissé ne partage pas seulement avec Jules François Bocandé les origines du sud du Sénégal, ils ont en commun l'amour, chevillé au corps, de l'équipe nationale malgré un parcours sinueux.

En cette fin d'hiver 2015, le bleu turquoise de l'enveloppe extérieure du stade Océane du Havre, synonyme de jours heureux, ne couvre pas encore l'équipe nationale du Sénégal. Le funeste héritage de Giresse est encore dans toutes les têtes, surtout après la piteuse élimination au premier tour de la Can 2015.

C'est au cœur de cette soirée pluvieuse normande que l'éclaircie tant attendue pointa le bout de son nez à travers un doublé de Moussa Konaté. 2 à 1, score final devant le Ghana, alors vice-champion d'Afrique. Ce 28 mars 2015 est la date de naissance d'Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe A de football du Sénégal.

Trois ans et trois mois après ce premier match amical, le Sénégal est à un point d'une qualification en huitièmes de finale d'une Coupe du monde. Il est, pour le moment, le mieux loti des cinq équipes africaines présentes en Russie.

L'élimination aux tirs au but contre le Cameroun en quart de finale de la Can 2017 n'étant pas, statistiquement, considérée comme une défaite, Aliou Cissé n'a pas connu de déroute en plus de 30 matches officiels. Et pourtant, le sélectionneur national reste très contesté. Est-il victime de préjugés d'incompétence que traînent comme un boulet derrière plusieurs techniciens africains ?

Le moins bien payé du Mondial

Le Bonhomme (terme qui lui est cher notamment lors d'un certain France-Sénégal de 2002 quand il disait à ses partenaires : « Je veux des bonhommes » pour les haranguer) ne s'en laisse pas compter. « On (les entraîneurs africains, ndlr) est capables de réfléchir, de motiver une équipe, d'avoir un projet de jeu, plaide-t-il. Ce n'est pas parce que j'ai des dreadlocks que je suis léger.

Ce sont des préjugés. » Seraient-ils à l'origine de ses émoluments, les plus bas parmi tous les sélectionneurs nationaux présents en Russie ? Là où son salaire annuel est estimé à 200 000 euros (131,1 millions de FCfa), celui de l'Allemand Joachim Low, l'est à près de 4 millions de la même monnaie, soit 2,6 milliards de FCfa.

S'il n'est pas un sorcier (blanc), Aliou Cissé a déjà la sagesse des anciens sous l'arbre à palabre et la gratitude envers Bruno Metsu comme un gendre idéal à qui on a donné la main de la plus belle des filles.

Coach Cissé a déclaré à la conférence de presse qui précédait Pologne-Sénégal, qu'il avait une pensée pour son entraîneur à la Coupe du monde 2002, celui qui lui avait donné le capitanat de l'équipe nationale du Sénégal.

Ses chantiers

Si son parcours à la tête de l'équipe nationale est vierge, il a toujours été couronné d'avancées. Historiquement, les déplacements de l'équipe du Sénégal en Afrique, lors des éliminatoires de la Can et du Mondial, n'ont jamais été simples. Cissé a apporté une solidité technique et surtout mentale quand tout est fait pour que le pays hôte gagne. La série d'invincibilité du Sénégal en est une preuve.

Le poste de gardien de but, les hommes de couloirs, surtout les latéraux, ainsi que l'animation du jeu étaient des urgences à régler. Dès son premier match, Abdoulaye Diallo est entré dans la Tanière, titulaire contre le Ghana au Havre, puis Khadim Ndiaye s'est distingué autrement qu'en simple doublure.

Sur les ailes, le traumatisme lié à la défaillance de Gassama au « Félicia », une après-midi de 2013 qui avait coûté la qualification au Mondial brésilien de 2014, était encore vivace. « Tout le monde sait que c'est un secteur qu'on doit peaufiner », reconnaissait Aliou Cissé en mars 2015. « Il faut continuer à regarder comment continuer à équilibrer l'équipe ».

Donnant l'exemple de devanciers comme Thierno Youm, Joseph Koto ou encore Khalilou Fadiga, Aliou Cissé a toujours été conscient des carences de son équipe sur les côtés. « Depuis des années, le Sénégal ne dispose plus des joueurs de cette trempe, capables de jouer et de percuter.

C'est une question de formation, il faut qu'on s'y penche ». Avec Moussa Wagué et Youssouf Sabaly, tout n'est pas rose mais il y a des points de satisfaction. Le match contre le Japon (24 juin) en est une bonne lecture. Au milieu, Gana Gueye est la seule constante.

Pape Kouly Diop est passé en mode étoile filante, avant la confirmation puis le retrait en second plan actuel de Cheikhou Kouyaté au profit de Alfred Ndiaye au gabarit imposant. Cheikh Ndoye, ancien menuisier reconverti en footballeur, est souvent cantonné à raboter le banc de touche.

Devant, Aliou Cissé voit plus en Ismaïla Sarr l'héritier de Thierno Youm que Diao Baldé. Quand on lui parle de Sadio Mané, il rétorquait : « Il n y a qu'une seule star, c'est l'équipe ».

Héros « Asgardien »

Après la victoire inaugurale au Mondial russe sur la Pologne (2 à 1, le 19 juin), Coach Cissé s'est révélé au monde. Sur les réseaux sociaux, des « Gifs » (petites vidéos d'une séquence de quelques minutes) ont tourné. Il y a été décrit comme un « sex-symbol » et on l'y comparait à un héros « Asgardien », popularisé par le film « Black Panthers ».

Une nouvelle notoriété qui fait doucement sourire l'intéressé. Il veut rester focus sur cette qualification en huitièmes, si proche et si loin à la fois. « Je suis un Sénégalais qui a envie de bien faire pour mon pays. C'est ainsi depuis 1999, mon premier match comme joueur de l'équipe du Sénégal contre la Côte d'Ivoire (3 à 0, en amical).

C'est une fierté de savoir que le peuple sénégalais croit en moi. J'espère ne pas le décevoir », disait-il, toujours, en mars 2015, conscient du fardeau de la tâche.

Il faudra qu'il aille puiser dans les ressorts qui lui ont permis de ne pas baisser la tête quand, à 16 ans, les dirigeants du centre de formation lillois (France) lui annonçaient qu'ils ne comptaient plus sur lui après quatre ans d'apprentissage.

Ce qui ne lui avait pas empêché de faire une carrière honorable par la suite. Cette hargne, le Sénégal en aura besoin face aux coriaces Colombiens.