Sénégal: Groupe H - La guerre de trois aura bien lieu

Le Dr Djibril Diallo, président et directeur général du Réseau de la renaissance africaine… Plus »

Il faudra impérativement que Falcao et ses coéquipiers s'imposent face au Sénégal, et quel que soit le résultat de Japon-Pologne. Une victoire pourrait même leur permettre de se qualifier et d'accrocher la première place de ce groupe H.

Avec sa victoire éclatante (3-0) contre le Pologne, la Colombie est revenue en force dans la course au second tour. Avec une longueur de retard du duo de tête de la poule H, l'équipe de José Pekerman est en embuscade.

Comme le Sénégal, le Japon n'est pas à l'abri d'une élimination. Si les Samouraïs bleus perdent face à la Pologne et que dans le même temps, la Colombie s'impose contre le Sénégal sur le plus petit écart, ils pourront mettre une croix sur leur rêve de voir le prochain tour.

Face à des Polonais qui vont vaille que vaille essayer de sauver leur honneur, Hasebe et ses coéquipiers devront faire gaffe et éviter de perdre.

Sur le chemin d'un troisième huitième de finale après ceux de 2002 et 2010, les hommes d'Akira Hishino trouveront sur leur chemin une équipe polonaise qui ne peut plus rien espérer, même en cas de victoire.

Avec une victoire et un match nul pour chacun, le Sénégal et le Japon sont en position de force dans ce groupe H. Les deux équipes qui ont chamboulé tous les pronostics ont encore leur destin en main puisqu'elles gardent une petite avance sur la Colombie qui a éliminé la Pologne.

Le Sénégal et le Japon, qui n'ont besoin que d'un point, seront en position de force pour poursuivre l'aventure russe, tandis que la Colombie qui s'est relancée dans la course, en éliminant la Pologne, sera en embuscade.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.