Le président et directeur général du Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora network (Ardn), le Dr Djibril Diallo, est le lauréat du Prix humanitaire international 2018 de la Rainbow Push Coalition.

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, le Dr Diallo a reçu, le 15 juin dernier, son prix des mains du révérend Jesse L. Jackson Sr, fondateur de Rainbow Push lors de la 47ème Convention annuelle international Rainbow Push à Chicago (Usa).

D'après la même source, ce prix est une récompense au « leadership mondial constant et exceptionnel » du Dr Djibril Diallo qui est toujours engagé à « faire de la maison commune de l'humanité un meilleur endroit, grâce à plus de trois décennies de service aux Nations Unies ».

« C'est un honneur et un privilège d'avoir reçu le Prix international humanitaire de 2018 pour mon service aux Nations Unies », a déclaré M. Diallo, rapporte le communiqué.

« Ceci est particulièrement important car l'Ardn est désormais à la tête du Pathway to Solutions », un projet spécial pour les Nations Unies visant à vulgariser les objectifs de développement durable et à veiller à ce que les personnes vulnérables soient soulevées et que personne ne soit laissé derrière », a-t-il ajouté. «

Le leadership mondial inlassable et exceptionnel de Djibril continue de faire de notre village global un meilleur endroit pour tous », a déclaré le révérend Jackson avant de saluer « l'engagement du Dr Djibril Diallo à servir et ainsi sauver l'humanité ».

La présidente du conseil d'administration de l'Ardn, Mme Constance B. Newman a, pour sa part, témoigné que « la réception de ce prix prestigieux par Djibril est bien méritée ». La Rainbow Push Coalition (Rpc), qui a son siège à Chicago et lutte pour le changement social, est une organisation multinationale multiraciale, multi-issue, progressiste et internationale. Quant au Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora (Ardn) dirigé par le Dr Djibril Diallo, c'est une Ong internationale dont le siège est à New York.