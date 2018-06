Sénégal: Vente des billets - Même des pays non-qualifiés s'illustrent aux guichets

Contrairement à ce que certains pensaient, le Mondial russe fait bien recette. Dans les différentes villes où se produisent les 8 groupes, l'affluence ne manque pas à l'occasion de matches.

Et selon les statistiques de la Fifa, le taux d'occupation des stades s'élèverait à 97%. Déjà au 23 juin dernier, plus de 2,6 millions de billets ont été alloués et les Russes constituent évidemment (et de loin) le contingent le plus représenté dans les stades. Une logique qui se justifie car des sections entières ont été réservées aux Russes pendant les matches.

Selon le quotidien sportif français L'Equipe, le classement présente quelques surprises car dans le Top 20 des pays ayant acheté le plus de billets pour la compétition, les Etats-Unis sont classés premiers (hors Russie). Dans une compétition mondiale où la grande partie des billets a été vendue avant même le début des matches, on comprend pourquoi les stades sont ainsi si pleins.

Selon toujours L'Equipe, « la Fifa ne donne pas d'explications mais une partie des billets a été achetée avant la fin des éliminatoires qui a vu la non-qualification de la sélection américaine ».

Cette Coupe du monde n'est donc pas seulement l'affaire des pays qualifiés, car même ceux qui ne la disputent pas sont présents. Cas de la Chine, de l'Inde, d'Israël, du Canada, des Pays-Bas, de la Finlande qui sont bien actifs dans la billetterie.

L'autre constat est que les équipes sud-américaines friandes de football sont également bien présentes en Russie avec leurs armadas de supporters qui mettent l'ambiance dans les tribunes, que leur équipe gagne ou pas.

L'exemple du Brésil est là avec ses nombreux supporters qui espèrent remporter le trophée qui les fuit depuis 2002 lors du Mondial asiatique co-organisé par le Japon et la Corée du Sud. Les Colombiens également sont là, de même que les Mexicains, les Argentins et les Péruviens.

Ces deux derniers risquent de plier bagages car leur situation dans leurs groupes respectifs n'est pas du tout rassurante. L'équipe de Messi devra s'accrocher à un succès contre le Nigeria ce mardi pour espérer se qualifier.

Quant au Pérou, il est pratiquement éliminé après sa seconde défaite contre la France. Au niveau européen, les Allemands viennent en tête suivis des Anglais, des Polonais et des Français. Le troisième pays cité est quant à lui éliminé après ses deux défaites dans le groupe H.

Des ventes de billets qui peuvent toutefois évoluer si l'on se réfère aux revendeurs car, à ce niveau, la plateforme officielle de la Fifa indique qu'environ 70.000 billets ont été revendus sur le marché.

Enfin, sur le plan africain, seuls l'Egypte et le Maroc pointent dans le classement des pays ayant un nombre significatif de supporters dans ce Mondial. Et cela ne devrait plus durer vu que ces deux pays sont éliminés de la compétition. A moins que leurs supporters ne veuillent continuer à vivre ce Mondial en direct.