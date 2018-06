Congo-Kinshasa: Lobby Paris-Kigali-Luanda et lettre CLC - Le sommet UA de Nouakchott sera-t-il un rattrapage du raté de Luanda ?

C'est, à tout dire, dans ce décor pas très faite de certitude que l'acte du CLC, celui d'écrire à l'Union Africaine, doit être lu et devra pousser, par ailleurs, à se demander si cela ne causera pas le rattrapage de Luanda par le prochain sommet de l'UA. C'est de Libreville, capitale du Gabon, que le premier élément décrypteur a été enregistré avec la réponse de Bongo Fils à She Okitundu porteur d'une correspondance d'Etat. "Ces vues (ceux de Kinshasa sur l'avancement du processus électoral ndlr) pourront être présentés au sommet des Chefs de l'Etat à l'UA ", avait confié, en substance, Ali Bongo à son hôte.

Le raté de ces assises sur fond de demande de report dument faite par Kinshasa qui a dès après lancé She Okitundu dans une tournée diplomatique dans la région, mis en musique avec le report du speech annoncé de Joseph Kabila devant le Congrès le 22 juin, toujours avant la convocation du corps électoral ce 23 juin, avait rendu clair/obscur la suite des choses sur la scène politique. Car, tout à fait, les signaux voulus préalables à des élections crédibles n'avaient pas été perçus à temps jetant l'opinion devant le dilemme de décider s'il faille monter ou non dans le train électoral avec le suspens lourd du 3ème mandat.

A vue d'aigle, cette question s'impose s'il faille scruter les dessous de la guéguerre politico-diplomatique sur la problématique générale des élections en RDC et, particulièrement, de la quête ou non d'un troisième mandat pour le Président Kabila dans le processus électoral actuel.

