«Le 5ème forum de Dakar dont le thème est « Paix et sécurité en Afrique: enjeux de développement et de stabilité durables» se déroulera dans un contexte de globalisation des défis sécuritaires.

«Cela impose la recherche de solutions tendant à conforter le lien entre sécurité, paix et développement, dans une perspective de durabilité», a-t-on renseigné dans le dossier presse remis aux journalistes à l'occasion de l'ouverture officielle du séminaire post-forum 2017, portant sur le thème « prévention et lutte contre l'extrémisme violent : quelles réponses des populations?».

Le document fait comprendre que cette 5ème édition du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique insistera sur le lien entre la sécurité et les impératifs de justice, de respect des droits et libertés, pour une meilleure protection des civils dans les situations de conflit.

Il insistera également sur le rapport entre les questions sécuritaires et le développement durable. «Les perspectives de coopérations internationales dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et la criminalité organisée seront également mises en exergue », indique-t-on.