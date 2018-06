Cameroun: Incident à Kousseri - Deux militaires en voie de radiation

Transformé, ce produit forestier non ligneux procure une huile à fort potentiel thérapeutique. Et… Plus »

Les blessés, dont trois graves mais au diagnostic vital non engagé, ont été évacués à l'hôpital de district de Kousseri. Le Caporal-chef Salman Ndam Bouba et son acolyte, le Caporal Okou Ossake en service au 41e Bataillon d'infanterie motorisé de Maltam sont actuellement gardés à vue à la Compagnie de gendarmerie de Kousseri.

Le Caporal-chef Salman Ndam Bouba, en service au 42e Bataillon d'infanterie motorisé de Mora et détaché au 41e Bataillon de commandement et de soutien de Kousseri, va déclencher une grenade offensive qu'il portait illégalement par devers lui.

«Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense communique: Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 juin 2018, deux militaires manifestement éméchés se sont installés dans une gargote au quartier Harazaï à Kousseri, département du Logone et Chari, région de l'Extrême-Nord. Une altercation s'est déclenchée entre les deux militaires et la tenancière de la gargote.

