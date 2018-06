Cameroun: Eliminatoires du Mondial de basketball - Les Lions se préparent à Istanbul

Transformé, ce produit forestier non ligneux procure une huile à fort potentiel thérapeutique. Et… Plus »

Longtemps espérés sous les couleurs nationales, nos trois représentants en NBA (Pascal Siakam, Richard Mbah à Moute et Joël Embiid ne seront pas en Tunisie. Du côté de la Fédération camerounaise de basketball, des aléas d'ordre personnel et administratifs sont avancés.

Et pour préparer cette échéance, les Lions de la balle orange sont en rodage depuis le 13 juin dernier à Istanbul en Turquie. Le travail de cohérence technique et tactique du groupe a été agrémenté par la participation à la Molten Cup.

