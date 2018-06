Sénégal: Prévention et lutte contre l'extrémisme violent - Créer des passerelles entre les populations et l'Etat

Un séminaire post-forum 2017 portant sur le thème « prévention et lutte contre l'extrémisme violent : quelles réponses des populations?», a été ouvert hier à Dakar. Les experts ont plaidé pour la création de passerelles entre les populations, les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité.

Faire un état des lieux des perceptions et motivations des populations, explorer les stratégies développées et mises en œuvre par les populations et contribuer à créer des passerelles entre les populations, les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité...

Ce sont, entre autres, les objectifs poursuivis à travers le séminaire post-forum 2017 portant sur le thème « prévention et lutte contre l'extrémisme violent : quelles réponses des populations?», ouvert hier, à Dakar, à l'initiative du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

La rencontre a vu la participation d'experts issus des milieux politique, universitaire, diplomatique, communautaire, des forces de défense et de sécurité, d'organisations internationales, de la société civile, en provenance de pays d'Afrique de l'Ouest, du centre et du nord.

Mame Baba Cissé, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui a présidé la rencontre a indiqué qu'elle s'inscrit dans la continuité des activités du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Il a fait comprendre que la paix et la sécurité internationales constituent les défis auxquels les acteurs étatiques et non gouvernementaux ainsi que les populations de façon générale font face, depuis fort longtemps.

«Toutefois, les menaces à la paix et à la sécurité évoluent en fonction du contexte et aujourd'hui, au-delà des menaces qui perdurent, les plus grands défis ont pour noms, extrémisme violent et terrorisme. Avec notamment des impacts socioéconomiques et les innombrables victimes sur tous les continents», a-t-il souligné.

Ainsi, M. Cissé est d'avis que ces nouveaux défis sécuritaires imposent une vision partagée, une synergie d'efforts pour développer des stratégies adaptées de prévention et de lutte communes.

«C'est tout le sens du forum international de Dakar dont la vocation est de contribuer aux efforts de la communauté internationale, en particulier de l'Afrique et de ses partenaires pour atteindre l'objectif d'une Afrique stable et en sécurité», a-t-il défendu.

Cependant, le grand risque, a-t-il alerté, est celui qui pèse sur les populations civiles qui subissent parfois, sous nos yeux impuissants, des atrocités sans commune mesure.

«On estime d'ailleurs que les groupes terroristes sont à l'origine de près de la moitié des violences commises sur les civiles. La lutte contre l'extrémisme violent est cruciale et qu'il faut y faire face avec rigueur et méthode », a-t-il défendu.

Une stratégie multiforme

Selon lui, en plus de la nécessaire adaptation et du renforcement des capacités de riposte des forces de défense et de sécurité, la lutte exige d'autres actions complémentaires sur lesquelles le forum de Dakar met l'accent depuis déjà quelques éditions».

«Il s'agira, aujourd'hui, au cours de nos travaux, de se pencher sur la perception qu'ont les populations civiles de ce fléau et sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce combat, sur le rôle qui devait être le leur», a éclairé Mame Baba Cissé.

Pour sa part, le professeur Horchani Férahit, professeur de droit des sciences politiques de Tunis, ancien ministre de la Défense et ancien ministre de la Justice de la Tunisie qui a salué cette conférence a estimé que le thème est très important.

«Nous vivons un défi considérable dans la mesure où nous affrontons tous des menaces de types nouveaux. Je peux faire deux constats. Le premier, c'est que le monde est devenu très violent et c'est paradoxal si nous tenons compte du fait qu'il y a beaucoup d'avancées démocratiques.

Le deuxième, c'est l'échec de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme avec l'augmentation spectaculaire des groupes terroristes. Leur nombre devient plus important (groupes, sous groupes) avec des appellations locales», a-t-il fait savoir dans sa communication inaugurale.

Plus précisément, «les groupes terroristes actuels (Etat islamiste) ont des ambitions plus larges que la simple terreur, des ambitions territoriales, politiques (création d'entités mondiales). Ces groupes peuvent avoir une force d'attraction à l'égard d'un nombre important de jeunes, à travers les frontières.

Leur attractivité traverse les frontières juridiques. Il s'agit d'une véritable menace transnationale, pour ne pas dire transcontinentale», a-t-il appuyé.

Avant d'indiquer que cet échec «relatif» de la communauté internationale exige actuellement une autre lecture, une lecture juste du phénomène terroriste. «L'objectif de cette lecture est d'éradiquer non pas seulement ce qui est visible (solutions sécuritaires), mais il faut extirper le mal à partir de ses racines.

Menace mondiale

C'est une menace mondiale, il faudrait une stratégie multiforme (Etat, populations, communauté internationale). Le phénomène terroriste est un phénomène très complexe qui peut avoir des motivations très diverses.

Il peut avoir des sources dans la criminalité, la quête de l'argent facile, la drogue, la radicalisation, l'exclusion (sociale, économique), la pauvreté absolue», a suggéré le Pr Férahit. Il a relevé trois séquences historiques dans le phénomène terroriste.

Il s'agit de l'extrémisme, de l'extrémisme violent (évidemment tous les extrémismes ne sont pas violents) et le terrorisme. En plus, pour chaque séquence, il faut une réponse différente. Il faut donc une stratégie multiforme. Il faudrait des stratégies qui couvrent ces trois formes. Dans ce sens, il faudrait la prévention pour éradiquer tout facteur.

Si l'on veut gagner la bataille, la guerre, il faut traiter le terrorisme comme étant un projet culturel et pas seulement comme un projet sécuritaire. Cela est très important si l'on veut éradiquer de manière définitive le terrorisme», a-t-il complété.