Congo-Kinshasa: Mise au point sur la rumeur autour de la compagnie Congo Airways

Congo Airways est votre compagnie nationale. C'est le symbole de fierté et de notre souveraineté. Vilipender les symboles de l'Etat est un signe de manque de civisme. Il est grand temps que les enfants prodigues prennent conscience et encouragent la compagnie nationale à se développer pour le bien-être des Congolais.

Considérant que le temps ne semble pas s'améliorer, le commandant de bord a jugé bon de faire diversion à Goma. Une pratique répondant aux normes internationales, à la quelle on y recourt régulièrement à travers le monde. L'avion a repris son vol après que le temps soit amélioré, et a atterri par la suite en toute sécurité avec tous les passagers à bord.

Tout en affirmant que ceci est l'œuvre des personnes mal intentionnées cherchant à nuire à la compagnie nationale. Par ailleurs, il convient de noter qu'en date du 18 juin 2018, l'A320 immatriculé 9S-AKD, Débaptisé Mzee Laurent-Désiré Kabila, avec à son bord un bon nombre des passagers a quitté Kinshasa pour Kisangani tout en s'assurant avant tout que la prévision météorologique obtenue à Goma pour dispatcher était tout à fait bonne, avec tous les paramètres au-dessus du minimum opérationnel pouvant permettre à l'avion d'évoluer et d'atterrir en toute sécurité. D'aucuns n'ignorent que la météo évolue dans le temps et dans l'espace, c'est ce qui est arrivé. Etant en contact permanent avec la tour de contrôle de Kisangani, le commandant de bord sera saisi immédiatement de la dégradation de condition météorologique sur la station.

