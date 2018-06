Sénégal: En cas d'égalité de points entre le Sénégal et le Japon... - Ce que prévoit le règlement

En cas de défaite sur le même score, lors de cette troisième et dernière journée, le Sénégal et le Japon se retrouveraient à parfaite égalité. Dans ce cas de figure, le règlement a prévu un certain nombre de critères pour les départager.

Entre le Sénégal et le Japon, c'est une égalité sur toute la ligne : même nombre de victoire, de match nul, de points, de buts marqués et encaissés. Et ces deux équipes joueront leur va-tout respectivement contre la Colombie et la Pologne. Lions et Samouraïs bleus pourraient bien décrocher leur qualification pour les huitièmes de finale à l'issue de ces deux rencontres.

Mais si le Sénégal et le Japon perdaient leur match sur le même score, ils se retrouveraient avec le même nombre de points. Dans ce cas de figure, des critères sont définis par le règlement pour départager ces deux équipes.

La première est la meilleure différence de buts générale dans le groupe, puis le nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe, ensuite vient la différence particulière de points entre équipes concernées par cette égalité (dans le groupe).

Si ces critères n'arrivent toujours pas à les départager, la différence de buts particulière entre équipes concernées sera prise en compte et ensuite le plus grand nombre de buts marqués par les équipes concernées. S'il y a toujours égalité, recours sera fait au classement du fair-play.

Il est calculé notamment sur la base des cartons jaunes et rouges reçus pendant la phase de groupes (carton jaune : -1 point ; second carton jaune (rouge indirect) : - 3 pts ; rouge direct : - 4 points ; jaune puis rouge direct : - 5 pts). Et s'il y a toujours égalité, il sera procédé à un tirage au sort par la Fifa.