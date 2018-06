Congo-Kinshasa: Publication du rapport d'activité 2018 - Cocorico fustige les atteintes aux droits humains

« L'après Kabila ne doit pas être l'avant Kabila ou pire qu'au moment Kabila mais plutôt mieux sans Kabila», a déclaré Martin Muyaya, membre de l'organisation Cocorico/ RDC, lors de la publication de leur rapport d'activité de l'année en cours, hier lundi 25 juin 2018 ausiège de l'Agir pour les Elections Transparentes et Apaisées (AETA), dans la commune de Limete.

D'entrée de jeu, Gérard Bisambu, secrétaire exécutif de l'AETA a savoir que cette jeune organisation milite pour le bien-être, liberté et la démocratie, des valeurs indispensables pour un Congo nouveau.

C'est au cours d'une conférence de presse précédée par la des photos et vidéos des différentes activités politiques, marches meetings organisées entre décembre 2017 et mai 2018, au cours certains congolais ont trouvé la mort, dont Dechade Kapangala et Tshimanga.

Il sied de noter que la présentation du rapport, la projection photos et vidéos relevant les abus commis par des agents de l' était faite par Gloire Watshipa, tandis que la modération était en charge par Junior Crésus Kwanza et Eli Mbombo.

Quid des élections ?

Bien que les Bureaux de Réception et Traitement des soient déjà ouverts, Cocorico lance un appel à la Electorale Nationale Indépendante pour l'application effective l'Accord de la Saint-Sylvestre, surtout dans son volet politique, avec la libération des tous les membres des citoyens et des militants des partis politiques qui croupissent prison partout au pays ; le retour au pays de tous les exilés forcés ; l'organisation des élections de qualité.

Bref, Cocorico réaffirme son soutien à toute initiative visant restauration de la démocratie et le retour à l'ordre de manière pacifique et non violente. « Cocorico s'insurge toutes sortes d'élections en vue d'une tricherie notoire et préparée avec l'imposition de la machine à voler », a déclaré Muyaya.

Vu ce qui précède, Cocorico recommande aux organisations de société civile de sensibiliser préalablement les manifestants sur objectifs assignés à une marche; aux églises qui ont un ancrage profond au pays de se mobiliser à former des observateurs pour que chaque de vote ne puisse en manquer; et à la justice de faire l'éclater vérité dans l'affaire de l'assassinat de Rossy MUKENDI TSHIMANGA.